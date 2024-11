Per un mondo più accessibile: riflessioni sul tema il 12 novembre alla Biblioteca regionale

L'evento, proposto dal Difensore civico nelle sue funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità, rientra nell'ambito degli appuntamenti previsti in relazione alla Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, coordinati dall'Assessorato regionale della sanità e politiche sociali e con il coinvolgimento dell’Usl della Valle d’Aosta, dell'Unità di valutazione multidimensionale della disabilità e del Coordinamento disabilità Valle d’Aosta.

L'iniziativa tratterà del tema dell'accessibilità intesa non solo come abbattimento delle barriere architettoniche ma più in generale come facilità di accesso al mondo per favorire una piena partecipazione alla vita sociale, civile e di comunità.

Interverranno Graziella Arnod del Dipartimento regionale politiche sociali, che parlerà di contributi e diritti delle persone con disabilità; Sandro Glarey, Coordinatore del Dipartimento regionale infrastrutture e viabilità, per fare il punto sulle barriere architettoniche nell'ambito delle infrastrutture e degli interventi regionali; Camillo Dujany, Sindaco di Châtillon in rappresentanza del Celva, per illustrare la normativa urbanistica e i piani di eliminazione delle barriere architettoniche; Marta Salvadori, referente dell'Agenzia delle Entrate del Piemonte, per presentare le agevolazioni in favore dei disabili; Stefania Vincenzetti e Orazio Giovanni Giuffrida, avvocati del foro di Aosta, che si soffermeranno sulle difficoltà interpretative e il ruolo dell'avvocato. Vi saranno poi le testimonianze di Renato Ramolivaz, Presidente dell'Associazione italiana sclerosi multipla, e la presentazione del progetto Sensi, tecnologia per l'autonomia, da parte di Luigi Giunta, Presidente dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, e di Simone Agrestini, Presidente della Cooperativa sociale C'era l'Acca.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.