Venerdì 15 novembre alle 17.30 presso la Gallery dell’ISILTeP - Brambilla di Verrès torna la III edizione di ISILTeP On The Move, momento di condivisione delle numerose attività legate all’internazionalizzazione, promosse dall’Istituzione scolastica di Verrès.

Sarà l’occasione per gli studenti delle classi II e III della scuola superiore e per i loro genitori di ascoltare racconti e impressioni di chi è già tornato e di chi sta, invece, vivendo questa importante esperienza.

I nuovi scenari socio-educativi hanno evidenziato profondi cambiamenti e hanno posto la dimensione internazionale al centro dei curricoli scolastici e dei percorsi formativi.

I giovani si sono sempre più mostrati interessati ad acquisire e rafforzare le competenze che il crescente contesto globale richiede. La spinta a conoscere altre realtà per arricchire il proprio bagaglio di studi e di esperienze risulta evidente: il fenomeno di alunni che studiano in altri Paesi ha assunto la consistenza di un flusso continuo e rilevante.

E i dati dell’ISILTeP lo confermano, per quanti interverranno sarà possibile conoscere i seguenti progetti di internazionalizzazione:

TransAlp: progetto di scambio bilaterale Francia-Italia.

Erasmus plus: programma promosso dalla Commissione europea in materia di istruzione, formazione, il cui obiettivo è quello di contribuire all'accrescimento dei livelli di occupazione, allo sviluppo del capitale sociale e alla promozione della cooperazione fra gli Stati dell'Unione europea. Le azioni del programma riguardano la mobilità individuale per studenti e insegnanti e la cooperazione tra scuole superiori per l'innovazione e le buone pratiche.

eTwinning: è un progetto della Commissione europea, che fa parte del Programma Erasmus plus, il cui obiettivo è incoraggiare le scuole europee a creare progetti collaborativi basati sull'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, fornendo le infrastrutture necessarie (strumenti online, servizi di supporto) alla creazione di progetti didattici a distanza. In tal modo, gli insegnanti registrati in eTwinning possono formare partenariati e sviluppare collaborazioni con altri docenti di altri paesi europei aderenti. In questo momento è attivo il progetto "Will humans ever live in Space?" che ha coinvolto le attuali classi quarte scientifico e la Première générale del Lycée Rostand-Strasbourg. Dopo un primo incontro online e lo scambio di materiali e ricerche su temi relativi l'astronautica e la vita nello spazio, le classi francese e italiana hanno condiviso un'attività scientifica presso l’EUROPEAN SPACE CENTER di Transinne- Belgio, durante la quale gli studenti hanno potuto comprendere e studiare quali siano le sfide del XXI secolo relative all'invio di veicoli e esseri umani nello spazio. Le attività sperimentali sono state condotte in gruppi misti e la lingua veicolare è stata l'Inglese. Il progetto si concluderà nel corrente anno scolastico con l'elaborazione di alcuni documenti in forma condivisa sulla piattaforma e-Twinning.

Bozen: progetto di scambio tra Bolzano e Verrès per potenziare il tedesco per gli studenti valdostani e il francese per quelli dell’Alto Adige.

Irlanda: progetto di scambio bilaterale Irlanda-Italia.

Semestre/anno all’estero: immersione culturale totale vivendo in famiglia e frequentando una scuola superiore.