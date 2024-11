SAISON CULTURELLE: L’ETÀ FRAGILE

L' incontro con la scrittrice Donatella di Pietrantonio apre la sezione Littérature della Saison Culturelle 2024/2025. Conduce l’incontro Laura Marzi, autrice e critica letteraria.

L’incontro è inserito tra le iniziative oggetto della collaborazione avviata con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci ONLUS che organizza il premio Strega e che si occupa principalmente della promozione del libro e della diffusione della lettura.

Donatella Di Pietrantonio vince il premio Strega e il premio Strega Giovani 2024 con il suo romanzo L’età fragile (Einaudi, 2023) in cui l’autrice abruzzese riprende una delle tematiche fondamentali della sua opera: il rapporto madre e figlia, al centro di un altro suo romanzo importante: Mia madre è un fiume (2011). In questo caso lo intreccia con uno dei fenomeni che più tragicamente connotano la società italiana, cioè i femminicidi. Nel testo che si è aggiudicato entrambi i premi quest’anno, infatti, accanto al racconto della relazione fra la protagonista e la giovane figlia che decide di lasciare Milano dove studiava e di tornare a vivere in Abruzzo, senza dare nessuna spiegazione a sua madre del perché di questa scelta, troviamo il racconto di un fatto di cronaca nera verificatosi proprio sulla Maiella negli anni ’90. Si tratta dell’uccisione di due ragazze e del tentato omicidio di una terza giovane che salvandosi ha permesso l’identificazione e l’incarcerazione dell’assassino. Il romanzo racconta allora dell’impotenza degli adulti di fronte alla fragilità delle ragazze che si muovono nel mondo all’insegna della loro sacrosanta libertà, ma dice anche della vulnerabilità degli anni a cavallo tra l’età adulta e l’anzianità, quando i figli sono in qualche modo degli estranei con le loro vite indipendenti e misteriose, ma irriconoscibili sono anche i genitori diventati malati e bisognosi di cure. Come sempre, Di Pietrantonio è riuscita a realizzare una delle potenzialità della letteratura: raccontare dilemmi e tragedie universali attraverso la storia particolare di una donna e della sua vita.

L’ingresso è gratuito, si consiglia la prenotazione del posto sul portale webtic.it (nella sezione della Saison Culturelle selezionare l’appuntamento, l’elenco degli spettacoli è in ordine alfabetico).

Si ricorda inoltre che è già possibile prenotarsi anche per tutti gli altri incontri della sezione littérature.

Per informazioni:

Sito internet: saisonculturellevda.it / e-mail: saison@regione.vda.it

La Saison Culturelle 2024/2025 è realizzata dall’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino