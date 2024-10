Il Calore della memoria: Un incontro di sensibilità e cura

La vita ci riserva momenti di profondo dolore, e il distacco dai propri cari è uno dei più difficili da affrontare. In questo contesto, la scelta della società Aps, sotto la guida del presidente Matteo Fratini, di garantire continuità e supporto ai familiari dei defunti rappresenta un gesto di grande umanità.

Aps, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha predisposto un servizio dedicato durante i lavori di manutenzione straordinaria del forno crematorio. "Abbiamo elaborato un piano straordinario per gestire la manutenzione della struttura, assicurando la regolare erogazione del servizio di cremazione," spiega Fratini. Questo impegno non si limita alla semplice erogazione del servizio, ma si estende all’attenzione verso le necessità di chi sta attraversando un momento così delicato.

I familiari non dovranno affrontare alcun ulteriore onere economico: "Durante il periodo di manutenzione, è stato organizzato un servizio di trasporto dei feretri in strutture convenzionate senza alcun costo aggiuntivo," afferma Fratini. Questo significa che il dolore della perdita non verrà amplificato da preoccupazioni logistiche o finanziarie.

Inoltre, per i funerali svoltisi tra il 17 e il 24 ottobre, Aps offrirà un rimborso integrale del costo aggiuntivo del trasporto funebre, un gesto che dimostra una sincera volontà di alleviare il peso del lutto. "Vogliamo garantire ai cittadini adeguato sostegno e trasparenza delle procedure," affermano il sindaco Gianni Nuti e la vicesindaca Josette Borre. Queste parole risuonano come un abbraccio caloroso, un faro di speranza in un periodo di incertezze.

I familiari potranno continuare a ritirare le urne cinerarie direttamente presso i locali del cimitero suburbano, mantenendo le procedure e gli orari consueti. In un momento in cui la vita sembra essersi fermata, Aps si fa custode della memoria, permettendo ai familiari di onorare i loro cari con dignità e rispetto.

La scelta di Aps, e in particolare del suo presidente Matteo Fratini, è un esempio di come la cura e la sensibilità possano trasformare un momento di lutto in un’occasione di supporto e solidarietà. "Insieme, possiamo affrontare anche i momenti più difficili," conclude Fratini, sottolineando l’importanza di essere uniti nel dolore e nella memoria.

In questo viaggio di separazione, Aps si propone come una mano tesa, pronta ad accompagnare i familiari verso un nuovo inizio, mantenendo vivo il calore dei ricordi.