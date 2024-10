Aosta: Nuova vita per il miitico Tesolin

Aosta si prepara a una significativa trasformazione del suo impianto sportivo con l'avvio dei lavori per il rinnovamento della pista di atletica leggera del campo 'Ettore Tesolin', situato nella regione Tzamberlet. Questo progetto, che segna un momento cruciale per la comunità, è stato annunciato dall'amministrazione comunale, che ha evidenziato l'importanza di modernizzare un impianto storico, attivo dal 1981, per rispondere alle esigenze di atleti e sportivi. L'intervento, che si concluderà entro l'estate del 2025, prevede la realizzazione di una nuova pista a otto corsie, omologata Fidal in classe A, oltre a un completo rifacimento del verde circostante.

Il progetto non si limita a rinnovare la pista, ma include anche il miglioramento degli spogliatoi, un elemento cruciale per garantire una maggiore funzionalità, in particolare per le persone con disabilità. Questo approccio dimostra l’impegno della giunta comunale nel promuovere l'inclusività, assicurando che tutti gli utenti possano fruire degli impianti sportivi in modo equo e dignitoso.

Attualmente, l'impresa sta procedendo alla demolizione della pista esistente, una fase necessaria che comporta anche la rimozione della vegetazione perimetrale lungo le curve e il rettilineo affacciato su via Garin. È previsto che le circa 60 piante e arbusti rimossi siano sostituiti con nuove piantumazioni, posizionate strategicamente sul rettilineo opposto alla tribuna e in aree esterne. Sarà realizzato un doppio filare di essenze, con piante alternate sia all'interno che all'esterno della pista, intervallate da alberature a medio fusto che arricchiranno ulteriormente l’area verde.

Inoltre, la giunta ha previsto un sistema di irrigazione all’avanguardia per garantire la salute delle nuove piantumazioni. Questo sistema, che utilizzerà la tecnologia dell'irrigazione a goccia, assicurerà un apporto idrico efficace e sostenibile, contribuendo non solo al benessere delle piante ma anche alla stabilità della nuova pista, un aspetto fondamentale per il suo corretto utilizzo.

Questi interventi evidenziano un forte impegno da parte dell'amministrazione comunale, non solo nella modernizzazione delle infrastrutture sportive, ma anche nella promozione di un ambiente inclusivo e sostenibile. La giunta si dimostra attenta alle esigenze della comunità, cercando di migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso spazi verdi e impianti sportivi di alta qualità. Con questo progetto, Aosta non solo potrà vantare un impianto all'avanguardia, ma si impegna anche a creare un contesto in cui lo sport diventi un elemento di coesione sociale, accessibile a tutti.