Manifestazione di Interesse per destinare i fondi raccolti per le comunità alluvionate

Buongiorno a tutti,

in riferimento alla campagna di raccolta fondi aperta nei mesi scorsi dalla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta e dal CSV VDA e mirata a sostenere le comunità di Cogne e Cervinia colpite dall’alluvione nella scorsa estate, con la presente si chiede la vostra collaborazione nel voler segnalare - attraverso la compilazione di una manifestazione di interesse - progetti o azioni che necessitano di supporto finanziario e che siano a beneficio delle popolazioni e dei territori colpiti dall’alluvione o, in subordine, da essa indirettamente interessati (es. comuni limitrofi).



Il nostro obiettivo è quello di garantire che i fondi raccolti vengano destinati a iniziative concrete che possano generare un impatto positivo sulle comunità danneggiate.

Precisiamo che la manifestazione di interesse è finalizzata in questa fase ad una mappatura dei bisogni e dei possibili interventi da attuare e che non è garantito il finanziamento della iniziative che verranno proposte e la cui raccolta sta avvenendo mediante una pluralità di canali.

Vi chiediamo di voler inviare le vostre proposte entro venerdì 8 novembre ad entrambi gli indirizzi email: info@csv.vda.it e segreteria@fondazionevda.it.

Un’apposita commissione si occuperà di raccogliere e vagliare le proposte ricevute e di darne una valutazione preliminare.

Le proposte, presentate attraverso il modello allegato, dovranno riportare:

- una descrizione sintetica dell'iniziativa;

- il territorio di riferimento dell’iniziativa;

- gli obiettivi prefissati;

- una stima di massima del budget richiesto.



Ringraziandovi anticipatamente per la vostra collaborazione, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti o informazioni.



Il Presidente del CSV

Claudio Latino



Il Segretario generale della Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta

Patrik Vesan