Nouveau cycle d’exercices de paléographie 2024-2025

L’Assesseur régional aux activités et aux biens culturels, au système éducatif et aux politiques des rapports intergénérationnels, Jean-Pierre Guichardaz, annonce l’organisation par la structure régionale Système des bibliothèques et Archives historiques régionales d’un nouveau cycle d'exercices de paléographie, afin de permettre aux chercheurs et aux amateurs d’histoire de s’initier ou se perfectionner à la lecture de documents autographes valdôtains anciens (XIIe-XIXe siècles)

Ces exercices se tiendront dans les locaux des Archives historiques régionales d’Aoste (3, rue Ollietti), depuis le mois de novembre 2024 jusqu’au mois de mai 2025, le mardi de 14h30 è 16h30. Le calendrier définitif sera communiqué lors de la première séance qui aura lieu le mardi 12 novembre prochain.

L'accès aux exercices est gratuit. Aucun test d'admission n'est prévu, mais la connaissance du latin et de la langue française sont néanmoins requises. La participation aux exercices ne sera sanctionnée par aucun examen ni diplôme ni autre attestation.

Le formulaire d'inscription, qui doit être rempli avant le samedi 9 novembre prochain, est disponible au lien suivant : biblio.regione.vda.it/<wbr></wbr>attivita/exercices-de-<wbr></wbr>paleographie-2024-2025.