Ouverture della Saison Culturelle 2024/2025

La serata prevede la proiezione del restauro del film Come vinsi la guerra di Buster Keaton, musicato dal vivo da Fabrizio Bosso e Lorenzo Tucci (Drumpet), accompagnati da Daniele Sorrentino al contrabbasso.

COME VINSI LA GUERRA

(The general, USA/1927 - 75 min) di Buster Keaton e Clyde Bruckman

Interpreti: Buster Keaton, Marion Mack, Jim Farley

Restaurato in 4K da Cohen Film Collection e Library of

Congress/Packard Campus for Audio Visual Conservation.

Siamo negli anni della guerra di Secessione. Due sono le cose importanti nella vita di Johnnie Gray (Buster Keaton): La sua locomotiva, chiamata IIl Generale" e la sua fidanzata. Ma la guerra complica le cose, sia perché Johnnie non riesce ad arruolarsi nell'esercito, provocando così lo sdegno della famiglia di Annabelle, sia perché l'esercito avversario decide di rubare "Il Generale", la sua locomotiva, per sferrare l'attacco decisivo. A Johnnie non resta altro che cercare di sottrarla dalle mani nemiche, anche a costo di lottare da solo. La necessità di portare a termine la sua missione si farà sentire in modo più prepotente quando scoprirà che l'esercito nemico ha sequestrato anche la sua Annabelle, che si trovava sul treno al momento del furto

Accolto freddamente dal pubblico dell'epoca, poi considerato tra i capolavori di Keaton ( e uno dei suo preferiti) e del cinema tutto, il film è stato girato dal vero (nelle foreste dell'Oregon), tra incendi veri e simulati, ponti e dighe costruiti e distrutti, senza modellini, senza risparmio di denaro e di rischio.

Il film è considerato tra le migliori realizzazioni di Keaton dove si dispiega appieno la precisione del suo peculiare meccanismo comico, basato su un continuo gioco di logica, dove ogni senso viene rovesciato continuamente, in un rocambolesco gioco per gli occhi e per la mente: quello che è minaccioso diventa un aiuto, quello che sembra facile è difficilissimo e le cose impossibili vengono superate senza sforzo.

Notevole è la tensione generata dagli inseguimenti in treno, effettuati senza l'uso di modellini, nemmeno nella scena dove una locomotiva finisce in un fiume.

La maschera impassibile di Keaton diventa il simbolo dell'individuo semplice e innocente, che vive i fatti storici dando l'impressione di non accorgersi mai di quello accade intorno a lui. La guerra è descritta senza drammaticità e senza senso tragico, essenzialmente come una girandola inutile.

DRUMPET

"Drumpet" nasce dal lungo sodalizio artistico e personale tra il trombettista Fabrizio Bosso e il batterista Lorenzo Tucci che, in 25 anni, hanno condiviso numerosi progetti di successo. I due artisti sperimentano da sempre un mix di sonorità inedite ed accattivanti che, nel corso del tempo, si sono evolute trovando, grazie al coinvolgimento del contrabbassista Daniele Sorrentino, un supporto armo-melodico imprescindibile per una formazione pianoless. Bosso, con la sua tecnica impeccabile, sviscera ora sonorità cristalline ora profonde e calde, facendo un sapiente uso anche dell'elettronica. Tucci sceglie sonorità gravi e allo stesso tempo asciutte. I suoi ritmi sono tribali, serrati quanto delicati. Sorrentino, con talento e intelligenza, crea le trame necessarie dove i due si muovono assolutamente a proprio agio. I temi affrontati in Drumpet, oltre ai brani originali, vanno dalla tradizione jazz all'improvvisazione totale, da ambientazioni filmografiche all'R&B e a sbalzi repentini più romantici, con un affiatamento maturato nel tempo, che Tucci e Bosso, insieme a Sorrentino, trasmettono dalla prima all'ultima nota.

