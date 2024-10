Avviate le iniziative proposte nell’ambito della giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità

“La biciclettata in città” ha dato avvio alle iniziative collegate alla giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre, coordinate dal Dipartimento Politiche sociali e organizzate con il coinvolgimento del Consiglio regionale, degli Assessorati allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile e Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, dell’USL della Valle d’Aosta, dell’UVMDI-Unità di Valutazione Multidimensionale della Disabilità e di CoDiVA-Coordinamento disabilità Valle d’Aosta.

“Abbiamo avviato nel modo migliore, e in allegria, sottolinea l’Assessore Carlo Marzi, la serie di appuntamenti che insieme agli uffici degli Assessorati dei colleghi Bertschy e Guichardaz proponiamo per celebrare la giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità. Ringraziamo il Comune di Aosta, il Comando di polizia municipale e l’azienda pubblici servizi APS per il supporto organizzativo e gli istruttori qualificati che hanno guidato la percorribilità dei tracciati in sicurezza, promuovendo per tutti, in un’ottica inclusiva, l’accessibilità ai percorsi ciclabili cittadini. Ringraziamo anche per la partecipazione attiva il Liceo classico, artistico e musicale di Aosta, alcuni ospiti dei CEA di Aosta e Gressan, la Fiab Aosta à vélo e le associazioni sportive dilettantistiche Disval di Aosta e Lupi di Sarre.”

“La piena partecipazione alla vita sociale si promuove anche attraverso iniziative come questa -sottolinea l’Assessore - che dimostrano come di fatto i limiti delle disabilità si riducano fortemente se diamo a tutti le stesse possibilità di spostarsi in autonomia e senza barriere, come è avvenuto in questo caso attraverso l’utilizzo di bici adattate a seconda delle necessità, tenendo sempre alla piena centralità della persona”.

La biciclettata, che l’Assessorato ha organizzato in collaborazione con il Comune di Aosta, ha visto partire dalla piazza Giovanni XXIII un folto gruppo di ciclisti che ha percorso tratti della pista ciclabile cittadina appena inaugurata e diverse zone della città utilizzando varie tipologie di 2 ruote, bici adattate e tandem per le persone con disabilità, sotto la guida degli istruttori di mountain bike qualificati Personnettaz e Pedelì.

All’iniziativa hanno preso parte una classe del Liceo classico, artistico e musicale di Aosta, alcuni ospiti dei CEA di Aosta e Gressan, la Fiab Aosta à vélo con il Presidente Natale Dodaro e le associazioni sportive dilettantistiche Disval di Aosta e Lupi di Sarre. L’Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès ha messo a disposizione le bici adattate e la VDA Experience ha fornito gratuitamente i caschetti di protezione.