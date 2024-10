Tragico incidente a Villeneuve: muore una giovane di 24 anni

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Villeneuve oggi pomeriggio, domenica 27 ottobre, quando Claire Vanin, una giovane di 24 anni originaria di Introd, ha perso la vita dopo che la sua auto è finita nel torrente Savara. La segnalazione di un’auto cappottata nel letto del torrente è arrivata intorno alle 15 da una passante, che ha notato il veicolo e ha immediatamente allertato i soccorsi.

La famiglia di Claire non aveva più sue notizie dalla tarda notte di sabato. Dopo una serata trascorsa con amici, il cellulare della giovane risultava irraggiungibile, alimentando la preoccupazione dei familiari. Con il passare delle ore, la situazione si è fatta sempre più angosciante, e i genitori hanno iniziato a cercarla attivamente.

I primi rilievi effettuati dai Carabinieri indicano che la giovane potrebbe aver perso il controllo dell'auto, uscendo di strada e precipitando nel torrente. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e gli investigatori stanno esaminando ogni possibile dettaglio per capire cosa possa essere successo.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, utilizzando una gru per estrarre l'auto dalle acque, un’operazione che ha richiesto circa un'ora. Sul posto sono giunti anche carabinieri, polizia, forestali e personale del 118, con il padre della ragazza che lavora proprio in questo servizio di emergenza. Questo ha reso la situazione ancora più drammatica, con i familiari costretti a vivere un momento di angoscia in un contesto di grande tensione.

“Abbiamo perso una figlia,” ha commentato il sindaco di Introd, Vittorio Anglesio, visibilmente colpito dalla tragedia. “A nome di tutta la comunità voglio esprimere le mie più sincere condoglianze ai genitori, al fratello e a tutti i parenti.” Le parole del sindaco rispecchiano il dolore e la solidarietà che ha avvolto la comunità, unita nel lutto per una giovane vita spezzata.

L’incidente ha suscitato grande commozione tra i residenti, che si ricordano di Claire come una ragazza solare e piena di vita. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, non solo tra i familiari e gli amici, ma in tutta la comunità di Introd, che si è sempre contraddistinta per il suo forte spirito di solidarietà.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono attualmente in corso, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia di Claire in questo momento di immenso dolore. L’episodio riporta alla luce la fragilità della vita e l’importanza di vigilare sulla sicurezza stradale, soprattutto in un contesto montano dove le condizioni possono rivelarsi insidiose.