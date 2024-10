L’ oncologia del Parini ha incrementato le prestazioni del 22 per cento

La Struttura Complessa di Oncologia dell’Ospedale “Parini” di Aosta ha raggiunto risultati significativi nel 2023, registrando un incremento del 22% delle prestazioni rispetto al 2019. Questo aumento evidenzia un trend positivo, confermato anche dai dati parziali dell’anno in corso.

Un aspetto particolarmente rilevante è l’efficienza nell’accesso alle cure: il Centro Accoglienza e Servizi (CAS) assicura che le prime visite siano effettuate entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, eliminando di fatto le liste d’attesa per i pazienti con sospette o nuove diagnosi oncologiche.

Per i pazienti in trattamento, il percorso assistenziale si svolge completamente all’interno del Day hospital oncologico, che accompagna i malati fino al termine delle terapie e all'eventuale avvio del follow up.

La dott.ssa Marina Schena, Direttore della Struttura (nella foto), ha sottolineato come l’attività del Day hospital sia in costante crescita. Nel 2019, infatti, sono stati registrati 709 ricoveri e 9.318 giornate di presenza, mentre nel 2023 i ricoveri sono aumentati a 861, con 11.456 giornate. I dati del primo semestre del 2024 mostrano una continuità in questa crescita, segno dell’impegno del personale medico e infermieristico nel garantire cure tempestive ed efficaci.

L’aumento delle prestazioni è attribuibile a diversi fattori: un maggiore afflusso di nuovi pazienti, l’introduzione di trattamenti innovativi e la crescente cronicizzazione di alcune patologie oncologiche, che porta a una permanenza più lunga dei pazienti nel Day hospital. Questo fenomeno sta influenzando l’attività oncologica in tutta Italia, incluso il “Parini”.

L’Ospedale “Parini” dispone di tecniche di diagnostica molecolare all’avanguardia, la maggior parte delle quali viene eseguita internamente, garantendo l’utilizzo delle terapie più innovative. Le opzioni terapeutiche offerte ai pazienti includono chemioterapia, immunoterapia e terapie a bersaglio molecolare, tutte parte dell'oncologia di precisione. Questo approccio avanzato consente di personalizzare le cure in base alle caratteristiche specifiche del tumore, assicurando così un trattamento altamente mirato e efficace.

In conclusione, l’Oncologia dell’Ospedale “Parini” di Aosta sta dimostrando un impegno costante verso l'innovazione e l’efficienza, migliorando l’accesso e la qualità delle cure per i pazienti oncologici, in un contesto di crescente domanda di prestazioni sanitarie nel settore.

La Struttura Complessa Oncologia ed Ematologia Oncologica è inserita nella Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta. Al Parini è possibile ricevere le più moderne terapie mediche oggi disponibili in Italia per la cura dei pazienti affetti da neoplasie solide ed ematologiche.