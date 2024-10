Visita dell’Ambasciatore di Spagna in Valle d'Aosta

Il 24 ottobre 2024, la Valle d'Aosta ha accolto l'Ambasciatore di Spagna, S.E. Miguel Angel Fernández-Palacios, in una visita ufficiale che ha visto la partecipazione di una rappresentanza della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin. L'incontro ha avuto luogo in un clima di cordialità e collaborazione, sottolineando i legami culturali e storici tra le due regioni.

Presenti all'evento anche il Presidente della Regione, Renzo Testolin, insieme agli Assessori Jean-Pierre Guichardaz, Giulio Grosjacques e Davide Sapinet. La delegazione spagnola comprendeva il Consigliere culturale dell'Ambasciata, Carlos Tercero, e Ana Vásquez-Barrado, Direttrice dell'Istituto Cervantes di Milano.

Durante la visita, i partecipanti hanno discusso di possibili collaborazioni in ambito culturale, educativo e turistico, evidenziando l'importanza di rafforzare i legami tra la Valle d'Aosta e la Spagna. L'Ambasciatore ha espresso il suo apprezzamento per le bellezze naturali e il patrimonio culturale della regione, sottolineando il potenziale per un ulteriore sviluppo di iniziative congiunte.

Il confronto ha messo in luce non solo le opportunità di scambio culturale, ma anche l'importanza di promuovere il turismo come fattore chiave per lo sviluppo economico di entrambe le realtà. La visita si è conclusa con un rinnovato impegno a lavorare insieme per promuovere le ricchezze e le tradizioni delle rispettive culture.