Un Barone da paura al Castello Gamba: Con l'École Hôtelière un tour notturno per Halloween

Cosa succede al Castello Gamba di Châtillon a Halloween, quando tutte le luci si spengono e il fantasma del Barone passeggia nel parco? “Un Barone da paura” è il titolo dell’appuntamento in programma mercoledì 30 ottobre organizzato e ideato dagli studenti dell’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste, per una notte accompagnatori di un suggestivo tour notturno per esplorare il parco del Castello avvolto da un’atmosfera misteriosa e popolata dal leggendario fantasma del suo proprietario.

L’idea nasce dalla volontà dell’École di valorizzare costantemente il patrimonio storico e culturale del territorio, portando gli alunni alla scoperta del Castello non in maniera classica ma dinamica e partecipativa. La scuola, situata accanto al Castello Gamba, ha deciso di sfruttare questa vicinanza per offrire ai propri studenti l’opportunità di esplorare e raccontare in modo attivo la storia locale: ogni giorno, infatti, i ragazzi parlano del Baron Gamba, senza conoscerne la vicenda, e questo evento rappresenta un’occasione speciale per “toccarla con mano” , in modo coinvolgente e formativo. Attraverso il teatro e l’animazione, gli studenti daranno vita a un racconto avvincente, immergendo i visitatori in un’atmosfera misteriosa e affascinante.

Protagonisti e animatori della serata saranno infatti tutti gli alunni delle classi prime. Per loro, questa iniziativa rappresenta un’importante occasione di crescita attraverso il teatro, poiché imparare a improvvisare, a gestire situazioni inaspettate e mantenere il controllo in momenti di stress sono competenze fondamentali nel settore dell’ospitalità. Per imparare e arricchire ulteriormente l’esperienza formativa, gli studenti sono stati affiancati da attori professionisti, con i quali hanno collaborato per rendere l’evento memorabile.

I partecipanti avranno la possibilità di scegliere tra quattro diversi turni di visita: 19:00, 20:00, 20:30 e 21:00 (max 20 persone a turno). Un'esperienza indimenticabile che unisce storia, suspense e divertimento, creata per grandi e piccini in cerca di un Halloween speciale. Le prenotazioni sono obbligatorie e possono essere effettuate chiamando il numero 0166 61449, attivo dal lunedì al giovedì, dalle 8 alle 14. L’evento è a offerta libera.

Non perdete questa occasione unica, perfetta per grandi e piccini, per vivere una serata da brividi al Castello Gamba, dove gli studenti dell’École Hôtelière di Châtillon sapranno farvi immergere in un mondo di storie e misteri!

Per informazioni e prenotazioni:

Telefono: 0166 61449 (dal lunedì al giovedì, dalle 8 alle 14)

Luogo: Castello Gamba, Châtillon, Valle d'Aosta

Offerta libera.