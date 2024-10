Rose Villain - in concerto a Saint-Vincent

L’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali comunica che il concerto di Rose Villain inserito nella Saison culturelle 2024/2025 è in programma sabato 7 dicembre 2024, alle ore 21, al Palais Saint-Vincent.

Dopo un’estate di successi che l’ha vista portare la sua musica sui palchi dei principali festival italiani e aprire i concerti dei Coldplay allo Stadio Olimpico di Roma, Rose Villain, con la data valdostana, è pronta a entusiasmare il Palais di Saint-Vincent il 7 dicembre 2024.

Rose Villain è una cantante, autrice e regista considerata una delle artiste più internazionali del panorama italiano: nata a Milano e poi trasferitasi a New York, ha all’attivo milioni di stream e tutte le carte in regola per rivoluzionare l’attuale scena musicale, curando lei stessa in prima persona la creatività di ogni progetto artistico che la riguarda.

La consacrazione, arrivata negli ultimi anni dai featuring di alto livello con artisti che l’hanno fortemente voluta al suo fianco, ha portato Rose a voler dire ancora di più la sua. A gennaio 2023 esce il suo primo album, “Radio Gotham” (platino). L'anno dopo partecipa alla 74^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “CLICK BOOM!” (triplo platino), contenuto nel suo secondo disco “RADIO SAKURA” (platino), uscito l'8 marzo. È attualmente virale la sua hit “COME UN TUONO” feat. Guè (triplo platino), che sta portando insieme ai suoi due lavori in studio e ai brani di maggior successo nei principali festival della penisola. Venerdì 30 agosto pubblica “COMO UN TRUENO", al suo fianco la star colombiana multiplatino BLESSD, tra i più acclamati della scena urban internazionale.

I biglietti (posto unico in piedi 25,00 euro), sono in vendita a partire dalle 13:30 di martedì 29 ottobre 2024 on line sul sito WEBTIC.IT https://www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5406 e presso il punto vendita della Saison culturelle secondo il seguente orario:

da lunedì a sabato dalle ore 13:30 alle 18:30

chiuso la domenica e i giorni festivi

fino a mercoledì 30 ottobre

TEATRO SPLENDOR

VIA FESTAZ, 82 - AOSTA

Tel : +39 0165 23 54 10

Da giovedì 31 ottobre

MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE

PIAZZA RONCAS, 12 - AOSTA

Tel : +39 0165 32 778

Per informazioni

Sito internet: www.regione.vda.it

e-mail: saison@regione.vda.it

La Saison Culturelle 2024/2025 è realizzata dall’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino