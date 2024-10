Gli Alpini commemorano i Caduti in guerra

Le cerimonie per ricordare tutti coloro che diedero la loro vita per la nostra libertà e per rinsaldare il legame con il 4 novembre – giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate – saranno precedute anche quest’anno, nella nostra Regione, dalla visita che la Sezione Valdostana degli Alpini farà al Cimitero di Sant’Orso.

Il Presidente dell’A.N.A., Carlo Bionaz, ha dichiarato: “Ci ritroveremo giovedì 31 ottobre, alle ore 11.00, per onorare la memoria dei soldati che sono sepolti in questo suggestivo lembo di terra, che Iris Faval e gli Amici del Cimitero del Borgo custodiscono e curano con passione. Dobbiamo continuare a trasmettere ai ragazzi un messaggio di memoria anche per aiutarli a entrare nella realtà della vita.”

Ancora Bionaz (nella foto): “Il ricordo non deve mai sbiadire con il passare del tempo. Non possiamo e non dobbiamo permetterci che la nebbia dell’indifferenza disperda i valori dei nostri padri. Come lo scorso anno, abbiamo invitato alcune classi dell’Istituto Professionale Regionale perché vogliamo continuare a alimentare nei ragazzi il culto del passato, delle nostre radici, come fosse la fiamma del focolare domestico, affinché le future generazioni possano trovare sempre nuove energie da coloro che hanno dato la loro vita per la nostra libertà e la nostra democrazia.”

Un momento della cerimonia dello scorso anno, Carlo Gobbo rende onore ai caduti e tumulati nel Cimitero storico di Sant'Orso di Aosta