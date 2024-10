Aosta: investimento di 11 milioni di euro per trasformare lo stadio Puchoz

Il Consiglio comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per questa importante iniziativa, con 17 voti a favore della maggioranza, cinque astensioni e cinque voti contrari. L'importo totale per l'opera ammonta a 11 milioni e 462 mila euro, di cui quasi 7 milioni destinati ai lavori.

Il progetto prevede una serie di interventi significativi, come l'eliminazione delle recinzioni e l'allargamento di via Garibaldi con marciapiede, facilitando l'accesso e migliorando la mobilità nella zona. Il raccordo con via Torino e il piano attuale del parco, che sarà elevato mediante una scarpata, sono ulteriori elementi che contribuiranno a trasformare l'area. In particolare, nell'angolo nord-ovest, si prevede la realizzazione di gradonate e di una piastra multisport, mentre a Ovest sarà previsto uno sbocco su piazza Cavalieri di Vittorio Veneto.

Particolare attenzione sarà riservata all'adeguamento sismico e alla riqualificazione energetica delle tribune, con l'obiettivo di abbattere le barriere architettoniche. La riqualificazione dell'area tennis è un altro aspetto importante, che sarà attuato attraverso un intervento di partenariato pubblico-privato. Inoltre, il progetto prevede la gestione sostenibile delle risorse idriche, con l'accumulo e il riutilizzo delle acque piovane per l'irrigazione.

Il sindaco Gianni Nuti ha espresso la sua soddisfazione per i progressi compiuti, evidenziando che queste opere sono parte di una visione più ampia per la città. La giunta ha già iniziato a rimuovere i cartelloni pubblicitari, installare ringhiere e piantumare alberi nell'area. Nuti ha inoltre sottolineato come il progetto di trasformazione dell'area Puchoz in un parco rappresenti un passo importante per lo sviluppo urbano e la qualità della vita dei cittadini.

Con l'approvazione di questo progetto, Aosta si prepara a un futuro in cui gli spazi verdi e le strutture sportive saranno più accessibili e integrati nella vita quotidiana della comunità. La giunta Nuti sta lavorando per creare un ambiente urbano più vivibile, evidenziando l'importanza del dialogo con l'amministrazione regionale, che ha già portato a un pacchetto di investimenti da 19 milioni di euro per la città.