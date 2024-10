Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità

L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali comunica che da venerdì 25 ottobre a martedì 3 dicembre 2024 è in programma l’evento “In viaggio verso nuovi orizzonti”, una serie di appuntamenti dedicati ai diritti delle persone con disabilità coordinata dal Dipartimento Politiche sociali e organizzata con il coinvolgimento del Consiglio regionale, dell’USL della Valle d’Aosta, dell’UVMDI-Unità di Valutazione Multidimensionale della Disabilità e di CoDiVA-Coordinamento disabilità Valle d’Aosta.

Il programma prenderà il via venerdì 25 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, in Piazza Chanoux, ad Aosta, con “Biciclettata in città”, percorso sulla pista ciclabile con l’uso di biciclette adattate e non, con la collaborazione del Liceo classico, artistico e musicale, il C.E.A di Aosta e le guide di mountain bike qualificate.

Martedì 12 novembre, dalle 10.00 alle 13.00, nella sala conferenze della Biblioteca regionale “Bruno Salvadori” di Aosta, è in programma il convegno “Per un mondo più accessibile”, Riflessioni sul tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche e non solo, a cura dell’Ufficio regionale del Difensore civico.

Venerdì 15 novembre, dalle ore 14.30 alle 16.30 la Sala Maria Ida Viglino del Palazzo regionale ospiterà la presentazione del libro “L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Metodi e strumenti per l’accompagnamento, l’inserimento e la valutazione” di Marino Bottà, a cura dell’Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Dipartimento politiche del lavoro e della formazione e Politiche per l’inclusione lavorativa.

Sabato 23 novembre, sempre nella Sala Maria Ida Viglino del Palazzo Regionale, dalle ore 9.00 alle 12.30, si terrà l’evento “La rete che accompagna. La disabilità nelle storie adottive”, a cura dell’Unità di valutazione Multidimensionale della disabilità (UVMDi) e del Servizio affidi e adozioni della Struttura Servizi alla persona, alla famiglia e disagio abitativo.

Mercoledì 27 novembre, dalle ore 17.00 alle 19.00, presso il Ristorante Albergo Etico Hotel Comtes de Challant di Fénis si svolgerà la presentazione del libro “Libero” di Daniela Gionco, con la collaborazione dell’Associazione “L’albero di Zaccheo” e “Tutti Uniti per Ylenia Onlus”, cui seguirà un aperitivo preparato dal team dell’Albergo Etico.

Giovedì 28 novembre nella Sala Maria Ida Viglino del Palazzo regionale, ad Aosta, dalle ore 14.00 alle 18.30, si discuterà su “I diritti delle persone con disabilità. Legge delega in materia di disabilità e decreti attuativi: la riforma in atto” con la collaborazione del Comitato Famiglie 162 per l’attuazione della L.162 in Valle d’Aosta.

Martedì 3 dicembre, dalle ore 9.00 alle 13.00, sempre nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta, appuntamento con “In viaggio verso nuovi orizzonti”, con la partecipazione degli Assessorati Sanità, Salute e Politiche Sociali; Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile e Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali.

A chiusura della serie di eventi di sensibilizzazione, venerdì 6 dicembre, dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 15 alle 17, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta, si svolgerà un dibattito su “I fondamenti della progettazione partecipata e il progetto di vita personalizzato” con la collaborazione del Comitato Famiglie 162 per l’attuazione della L.162 in Valle d’Aosta.