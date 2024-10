L'iniziativa nasce dalla sinergia tra il sindacato autonomo valdostano dei lavoratori (SAVT) e l’Associazione Italiana Coltivatori (AIC), un passo significativo nel rafforzare l'impegno del SAVT a favore degli agricoltori della regione.

Il CAA è concepito per rispondere alle esigenze specifiche dei piccoli agricoltori e dei lavoratori dipendenti che gestiscono attività agricole o di allevamento. Attraverso questo servizio, il SAVT intende semplificare la gestione delle pratiche burocratiche, dei contributi e delle richieste di aiuti, sia comunitari che regionali. Claudio Albertinelli, segretario generale del SAVT, ha sottolineato come questa nuova iniziativa rappresenti un ampliamento dell'offerta del sindacato, mirata a supportare i propri iscritti che spesso si trovano a gestire piccole aziende agricole, mentre affrontano la complessità di interfacciarsi con vari uffici pubblici.

La collaborazione con l’AIC non è nuova; il SAVT lavora con l'associazione da anni per la gestione di servizi di patronato. Albertinelli ha affermato di voler entrare in questo "mondo nuovo" con umiltà, senza la volontà di competere, ma piuttosto con l'obiettivo di diventare sempre più un sindacato al servizio dei cittadini valdostani. La nuova offerta, aperta su prenotazione il martedì e il giovedì, mira a fornire un supporto concreto ai lavoratori del settore agricolo.

Anche Giuseppino Santoianni, presidente dell’AIC, ha espresso entusiasmo per questa nuova fase della collaborazione, sottolineando come il rapporto di fiducia con il SAVT possa portare a risultati significativi. Ha messo in evidenza che la gestione delle richieste di aiuti per le aziende agricole rappresenta solo una delle molteplici aree su cui si intende lavorare insieme.

L’evento ha visto anche l’annuncio dell’ingresso di Claudio Albertinelli nel consiglio di amministrazione del Patronato dell’AIC, una scelta che testimonia il solido legame tra le due organizzazioni. Santoianni ha voluto riconoscere l’impegno e la serietà di Albertinelli, qualità che, a suo avviso, saranno fondamentali per il successo della collaborazione.

Questa iniziativa rappresenta quindi un ulteriore passo avanti per il SAVT, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per i lavoratori e le piccole aziende agricole valdostane, in un contesto in cui il supporto e la consulenza sono essenziali per affrontare le sfide del settore.

L'Associazione Italiana Coltivatori (AIC) è un'organizzazione sindacale e professionale che rappresenta gli interessi degli agricoltori in Italia. Non si identifica formalmente con una specifica area politica, ma si impegna a collaborare con le istituzioni per promuovere politiche agricole e sostenere gli agricoltori. La sua missione è orientata a garantire diritti e opportunità per gli operatori del settore, indipendentemente dall'affiliazione politica. Tuttavia, è possibile che le sue posizioni possano allinear