CHIUSURA TEMPORANEA DEL PARKING “PARINI”

La società Aps informa che, per consentire una serie di attività manutentive e di controllo sui portoni antincendio del parcheggio Parini, nelle giornate di domenica 27 ottobre e di domenica 10 novembre alcuni livelli del parking resteranno chiusi.

I lavori verranno effettuati in due tranche e in giornate festive, in modo da minimizzare il disagio per gli utilizzatori, che verranno informati attraverso avvisi affissi nei giorni immediatamente precedenti gli interventi.

In particolare, domenica 27 ottobre resteranno chiusi i 14 portoni dei livelli -2A, -2B, -3A e -3B. Resteranno comunque disponibili i livelli 0A, 0B, -1A e -1B, per un totale di 218 posti.

Domenica 10 novembre, invece, gli interventi interesseranno i restanti 13 portoni. In questo caso, trattandosi dei portoni dei livelli in superficie, il parcheggio dovrà essere completamente chiuso ai veicoli in ingresso, ma non a quelli in uscita.

In entrambe le date, il personale della società Aps presidierà la struttura.