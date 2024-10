Ruote nella Storia: La 4° Edizione del Raduno di Auto Storiche in Valle d'Aosta

Si rinnova l’appuntamento con “Ruote nella Storia”, il raduno di auto storiche che giunge alla quarta edizione, un evento che celebra la passione per il motorismo storico e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e artistico delle nostre terre.

Questa manifestazione si inserisce in un calendario nazionale che include oltre 30 eventi, tutti promossi dall’Automobile Club d’Italia (ACI) in collaborazione con gli Automobile Clubs locali, evidenziando l'importanza di mantenere viva la cultura automobilistica e il legame con il territorio.

L’Automobile Club Valle d’Aosta ha preparato un percorso turistico e culturale ricco di suggestioni per il 27 ottobre, invitando gli appassionati a scoprire le bellezze di Nus e Chambave, con un attraversamento panoramico della collina di Saint-Denis.

"Questo itinerario - spiega Ettore Vierin, presidente di ACI VdA - non solo permetterà ai partecipanti di ammirare la bellezza dei paesaggi valdostani, ma offrirà anche l'opportunità di immergersi nella storia locale. La visita al centro storico di Nus, con le sue caratteristiche architetture e i suoi monumenti, rappresenterà un momento di riflessione sulla tradizione e la cultura del luogo.

Uno dei punti salienti della giornata sarà la visita al Castello di Cly, un'importante testimonianza della storia della regione, che affascinerà i visitatori con la sua imponenza e il suo fascino architettonico. Il castello non è solo un simbolo della Valle d'Aosta, ma anche un luogo ricco di storie da raccontare, che risalgono a secoli passati". La manifestazione si preannuncia quindi come un’opportunità unica per appassionati di motori e non, per trascorrere una giornata all'insegna della cultura, della storia e del turismo.

Il raduno di auto storiche non è solo un evento dedicato agli amanti delle vetture d’epoca, ma si configura come un vero e proprio viaggio attraverso il tempo, in cui il rombo dei motori si mescola alla bellezza dei paesaggi valdostani. Le auto storiche, simboli di un’epoca passata, rivestono un'importanza significativa nel promuovere una maggiore consapevolezza sul valore del patrimonio automobilistico e culturale italiano.

In un'epoca in cui la sostenibilità è sempre più al centro dell'attenzione, eventi come “Ruote nella Storia” sottolineano anche l'importanza di preservare il passato, in un contesto che guarda al futuro. La manifestazione si propone di unire tradizione e innovazione, promuovendo il rispetto per l’ambiente e per la storia, valori fondamentali per le generazioni future.

Con la partecipazione di appassionati provenienti da diverse parti d’Italia, il raduno di auto storiche si conferma un appuntamento da non perdere, capace di attrarre non solo esperti del settore, ma anche famiglie e turisti in cerca di nuove esperienze. L’evento rappresenta quindi un'occasione imperdibile per celebrare la passione per le auto d'epoca e il ricco patrimonio culturale della Valle d'Aosta, contribuendo a fare della nostra regione una meta ideale per il turismo motoristico e culturale.