Revival di Sacro Mistero": Tersilla Gatto Chanu esplora leggende e storie alpine in un nuovo affascinante romanzo

Con questa nuova opera esplora la leggenda del Mont-Joux, la cui narrazione si intreccia con il Sacro Mistero, un tema centrale che riflette la religiosità degli abitanti di una valle alpina. Questi ultimi, costretti a convivere con i pericoli della montagna, hanno popolato il loro paesaggio con figure dotate di poteri straordinari, dando vita a un continuo confronto tra diavoli e santi.

Nel corso dei secoli, San Bernardo è emerso come una delle figure più venerati in Valle d'Aosta. Fino ai primi decenni del Novecento, la sua immagine era diffusa non solo nelle chiese e nei tabernacoli, ma anche sulle pareti delle abitazioni nei villaggi montani, ritraendolo mentre lega il demonio con la sua stola trasformata in catena. La narrazione di Chanu si arricchisce con il ritrovamento casuale di un antico manoscritto, il cui contenuto viene portato in vita da un gruppo di attori dilettanti coinvolti in un'esperienza di teatro-campeggio. Le loro storie personali si intrecciano con il recupero del testo, creando una trama corale che arricchisce l'opera.

La scrittura di Tersilla Gatto Chanu si distingue per la sua scioltezza narrativa, in grado di presentare personaggi, ambienti e vicende in modo fluido. Ogni personaggio racconta le proprie debolezze e sogni, contribuendo a una narrazione che riporta alla luce ricordi e scelte del passato. Il millenario della nascita di San Bernardo, celebrato nel 2023, offre un contesto storico significativo, mentre il Sacro Mistero, capolavoro della letteratura valdostana del Cinquecento, consente di ricostruire l'evoluzione della concezione sacra delle montagne attraverso i secoli.

Tersilla Gatto Chanu, autrice e studiosa di storia, agiografia, mitologia e tradizione narrativa popolare, ha all'attivo oltre trenta opere, tra cui saggi, romanzi e racconti per l’infanzia. Le sue esperienze con sceneggiati radiofonici trasmessi dalla Rai – Valle d’Aosta e la sua collaborazione con quotidiani e riviste nazionali ne evidenziano la versatilità e la passione per la narrazione. La scorrevolezza di "Revival di Sacro Mistero" è accentuata dalla possibilità, offerta nella postfazione, di approfondire la leggenda del Mont-Joux, essenziale per comprendere il contesto in cui si sviluppa il racconto.

In definitiva, l'opera di Chanu è un viaggio attraverso la storia e la leggenda, in cui il personaggio di San Bernardo si erge come una figura avvolta da un alone di mistero, fondatore di ospizi sui passi alpini e simbolo di un legame profondo con la montagna. La presentazione del libro si preannuncia come un’occasione imperdibile per scoprire una nuova dimensione della narrativa valdostana, arricchita da storie di ieri e di oggi.