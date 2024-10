Avviso di pubblico incanto per l’alienazione in lotti di due locali commerciali siti nel quartiere Cogne

Si informa che all’“Albo pretorio online” è stato pubblicato l’avviso relativo al pubblico incanto per l’alienazione in lotti di due locali commerciali di proprietà comunale siti nel quartiere Cogne, così come stabilito dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 172 dello scorso 27 dicembre.

Per il Lotto 1, comprendente un locale ubicato in via Maggiore Cavagnet, 4, l’importo a base di gara ammonta a 16.150 euro.

Per il Lotto 2, relativo a un locale ubicato in via Maggiore Cavagnet, 2, l’importo a base di gara ammonta a 39.000 euro.



L’aggiudicazione avverrà in favore della migliore offerta in aumento rispetto alla base d’asta.

Gli interessati dovranno far pervenire le offerte entro le ore 12 di venerdì 13 dicembre.

Per la descrizione più dettagliata dei beni oggetto di vendita e per le modalità di partecipazione alla gara, è possibile prendere visione del disciplinare di pubblico incanto predisposto dal Servizio Patrimonio dell’Area A1 del Comune di Aosta, pubblicato insieme all’avviso e a tutta la documentazione, sul sito web dell’Ente www.comune.aosta.it nella sezione “Amministrazione”, percorso “Uffici e Rubrica”, “Ufficio Patrimonio”.

Per eventuali richieste di chiarimento è possibile rivolgersi via posta elettronica agli indirizzi r.sacco@comune.aosta.it e l.mammoliti@comune.aosta.it.