Da sabato 26 ottobre 2024 fino a giovedì 17 aprile 2025, torna la Saison Culturelle

Saison Culturelle, la più attesa rassegna culturale valdostana da 40 anni, porta sul territorio arte, cultura e intrattenimento di alto livello.

Realizzata dall'Assessorato Beni e Attività Culturali, Sistema Educativo e Politiche per le Relazioni Intergenerazionali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, e con il sostegno della Fondazione CRT - Cassa di Risparmio di Torino, la rassegna porterà nuovamente sul palco del Teatro Splendor grandi novità. Pur mantenendo salda l'importante eredità del passato, garantirà un’esperienza culturale d’eccellenza grazie anche alla Ditta IMARTS - International Music And Arts, che da più di 35 anni opera al servizio della cultura e dello spettacolo dal vivo e con per il secondo anno Giorgio Gallione alla direzione artistica per la sezione Spectacle, e alla ditta L’Eubage con il direttore artistico della sezione Cinéma Angelo Acerbi.

Nella scorsa edizione si è registrata una significativa crescita su tutti i canali digitali, per questo motivo, anche quest’anno, il sito ufficiale saisonculturellevda.it unitamente ai canali social annessi saranno il punto di riferimento per ogni aggiornamento. Attraverso questi sarà possibile scoprire tutti i dettagli sugli spettacoli, acquistare i biglietti in prevendita e rimanere sempre aggiornati su tutte le novità. I social network della rassegna, che hanno registrato una notevole espansione in termini di copertura e interazioni, continueranno a raccontare gli eventi, permettendo al pubblico di rivivere la bellezza degli spettacoli e di connettersi con l'offerta culturale della Saison in modo dinamico e interattivo. Le interazioni, che già nella scorsa stagione hanno superato le aspettative, dimostrano che la Saison Culturelle continua a essere un appuntamento amato e seguito, anche oltre i confini regionali.

La Saison Culturelle 2024/2025, rappresenta ancora una volta un'opportunità straordinaria per la comunità della Valle d'Aosta e i visitatori, di immergersi in un'ampia gamma di esperienze culturali e artistiche attraverso una quarantina di spettacoli distribuiti tra musical, musica classica e leggera, teatro italiano e francese, opera, gospel e ancora danza e varietà.

A completare il calendario la sezione Littérature con 5 incontri letterari dedicati alle novità editoriali legate alla narrativa italiana e con 2 appuntamenti che tratteranno i temi di attualità. Non mancherà ovviamente la Sezione Cinéma con una programmazione di alto livello costruita in collaborazione con realtà cinematografiche di valore, italiane ma anche di respiro internazionale, ulteriormente arricchita da una serata di ouverture al teatro Splendor.

Un’offerta unica nel suo genere, capace di unire tradizione e innovazione, in grado di soddisfare gli interessi e i gusti di un vasto pubblico, rendendo la Valle d’Aosta un punto focale per la cultura e l’intrattenimento.

Quest'anno inoltre, la bellezza e l’importanza del Teatro Splendor sarà valorizzata da un evento imperdibile per i suoi significati simbolici, oltre che artistici: per la prima volta, un organico di maestri e orchestrali abiterà la buca totalmente funzionante del Teatro, per due repliche della Madama Butterfly di Giacomo Puccini proprio nel centenario pucciniano.

Tra le novità anche l’anteprima nazionale del nuovo tour di Vinicio Capossela, Conciati Per Le Feste, che segnerà l’inizio della tournée italiana ed europea dell’artista. Il pubblico valdostano avrà il privilegio di ascoltare dal vivo i brani del suo nuovo album, in uscita il 25 ottobre per Warner Music Italy. Nella sezione gospel, spazio al celebre Harlem Gospel Choir, icona del genere nel panorama corale americano da quasi quattro decenni, che porterà in scena un nuovo progetto dedicato alla leggendaria Aretha Franklin con il loro potente stile vocale e l'energia contagiosa che entusiasma le platee di tutto il mondo. Nella sezione Teatro per Bambini, troveremo uno spettacolo che saprà coinvolgere tutta la famiglia, portato in scena dalla rinomata compagnia Familie Flöz, celebre per il suo teatro di figura che trascende il linguaggio parlato, capace di incantare grandi e piccini con il suo uso innovativo di maschere e gestualità. Nella sezione dedicata ai musical arriva B.L.U.E., uno degli spettacoli più innovativi della scena italiana perché completamente improvvisato e creato in tempo reale grazie ai suggerimenti del pubblico, che parteciperà attivamente alla costruzione dello spettacolo.

Oltre agli spettacoli già menzionati, la Saison Culturelle 2024/2025 proporrà una ricca varietà di appuntamenti imperdibili. Nella sezione musica leggera, si esibiranno artisti di rilievo come Irene Grandi con "Fiera di me", il tour celebrativo dei suoi 30 anni di carriera, Alice con "Master Songs" un omaggio a cantautori e poeti della nostra cultura, e Vasco Brondi con il suo emozionante Talismani per Tempi Incerti, Fiorella Mannoia con "Fiorella Sinfonica - Live con Orchestra" e Antonella Ruggiero con "Arpeggio Elettrico". Per la musica classica, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare Danilo Rossi & The New Gipsy Project, oltre al concerto "Paganiniana", eseguito dai Solisti Aquilani con il violinista Nurie Chung, diretti da Roberto Molinelli e "Concert du Nouvel An" eseguito dall'Orchestre d'Harmonie du Val d'Aoste. Nella sezione danza, saranno proposti due spettacoli straordinari: "Femina", una produzione della Compagnia Abbondanza Bertoni e il classico balletto "Giselle" eseguito dal Russian Classical Ballet. Il teatro francese vedrà pièces come “Les Misérables” della Compagnie Chouchenko, "Montespan" presentato dall'Atelier Theatre Actuel, "Quatrième Mur" della compagnia Les Asphodelet du Colibri' e "Sur le Fil", un’altra produzione dell'Atelier Theatre Actuel. Nel teatro italiano, spiccheranno grandi produzioni come "Boomers" di Marco Paolini, "Da questa sera si recita a soggetto" con Paolo Rossi, e "L'Avaro" una delle più celebri opere di Molière messa in scena dal Teatro Stabile di Genova. Altri titoli importanti includono "Oliva Denaro" con Ambra Angiolini, "Racconti disumani" del Teatro Stabile d'Abruzzo e "Trappola per topi" con Ettore Bassi. Infine la sezione varietà vedrà protagonisti Luca Bizzarri con "Non hanno un amico", e gli Oblivion con il loro esilarante "Tuttorial", un omaggio comico alla cultura digitale.

Presente anche quest’anno in cartellone la creatività di compagnie e artisti valdostani, selezionati tramite open call: la band valdostana Minimo Vitale sarà in concerto al teatro Splendor, Alessandra Celesia e Marta Mcilduff porteranno in scena il loro "Aliens", Leonardo Sinopoli sarà il protagonista di "Cardo Decumano", l’Arcova Vocal Ensemble diretta da Caroline Voyat e con il solista Gilbert Impérial alla chitarra proporrà il programma "Le Cri de L’Âme", mentre in occasione della tradizionale Fiera di Sant’Orso il 31 gennaio i Trouveur Valdotèn con La Kinkerne e i Violons Violants portano in scena "Lo Bouque Son-e 2025".

Si ricorda inoltre che da domani, martedì 15 ottobre alle ore 13.30 presso la biglietteria del Teatro Splendor, saranno in vendita gli abbonamenti della Saison Culturelle 2024 – 2025. Orari biglietteria: dal lunedì al sabato dalle 13.30 alle 18.30 (venerdì 18 ottobre chiusura ore 17.00)