La Comunità di Gressoney ha celebrato 300 anni di storia

A Trinò, nel cuore della Valle del Lys, si è svolta una significativa celebrazione religiosa che ha riunito la comunità locale. La Santa Messa delle 16:00, officiata da Don Ugo Casalegno e coadiuvata da Don Marian Banchea, ha rappresentato un momento di raccoglimento e riflessione, ma anche un’importante manifestazione di commemorazione per il 300° anniversario della costruzione della chiesa, risalente al 1724.

L’evento è stato organizzato dalla Fondazione "Scuola e Rettoria di Trina", sotto la saggia direzione di Anna Maria Linty, affiancata da un team di collaboratori entusiasti. Non sono mancati gli alpini e i volontari, che hanno contribuito all’allestimento di una buvette per accogliere i numerosi partecipanti. L’atmosfera era permeata da un senso di comunità e di appartenenza, che ha reso la celebrazione ancora più significativa.

La chiesa, con la sua lunga storia, si erge come un simbolo di fede e cultura, fungendo da punto di riferimento per i residenti e i visitatori. Essa rappresenta non solo un luogo di culto, ma anche un custode delle tradizioni e della storia locale. In un mondo in continua evoluzione, è fondamentale che le comunità si impegnino a preservare queste opere e i legami con il passato. Le celebrazioni come quella di Trinò offrono un’importante opportunità per riflettere su quanto siano essenziali la cultura e la tradizione nel tessuto sociale.

È significativo notare come ancora oggi ci siano comunità attive nel mantenere viva la memoria delle proprie tradizioni, operando per garantire che le generazioni future non dimentichino le radici culturali da cui provengono. Le tradizioni, infatti, non sono solo racconti del passato; esse costituiscono l’identità di un popolo e rappresentano un ponte verso il futuro. Tramandare la cultura e le tradizioni è un atto di responsabilità collettiva, che permette di preservare i valori fondamentali che definiscono la comunità.