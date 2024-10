Prepariamoci a cambiare i peneumatici di auto e moto da estivi a invernali

Questa misura si applica specificamente ai tratti stradali più esposti a nevicate e alla formazione di ghiaccio, fenomeni atmosferici che possono compromettere seriamente la sicurezza degli automobilisti.

Le gomme invernali o, in alternativa, le catene da neve a bordo, sono obbligatorie dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno, e servono a garantire la sicurezza alla guida in caso di strada ghiacciata, grandine, pioggia forte e neve.



Per questo la legge ne prevede l’obbligatorietà, pena una multa salata (che in alcuni casi sfiora i 400 euro) e talvolta il fermo del veicolo.



Gli unici ad essere esonerati sono gli automobilisti dotati di pneumatici all season, collaudati per tutte le stagioni.

L’obbligo interessa in particolare la strada statale 26 "della Valle d’Aosta", che si estende da Pont-Saint-Martin al Colle del Piccolo San Bernardo, la strada statale 26 Dir, che collega Pré-Saint-Didier a Courmayeur, e la strada statale 27 "del Gran San Bernardo", da Aosta a Gignod e fino al Colle del Gran San Bernardo. Anche la variante della strada statale 27, nota come "Variante di Gignod", è soggetta a questo obbligo.

La segnaletica verticale lungo le strade avviserà i conducenti dell’obbligo, che è stato stabilito in conformità con le normative del Codice della Strada. Durante il periodo di validità del provvedimento, i ciclomotori e i motocicli potranno circolare solo se le strade sono libere da neve o ghiaccio e in assenza di precipitazioni nevose.

L’importanza di questa misura risiede nella sicurezza stradale, soprattutto in un territorio montano come quello della Valle d’Aosta, dove le condizioni climatiche possono variare drasticamente in breve tempo. Durante l'inverno, la formazione di ghiaccio e la neve possono rendere le strade estremamente scivolose. Gli pneumatici invernali, progettati con mescole speciali e disegni del battistrada più profondi, garantiscono una maggiore aderenza su superfici innevate e ghiacciate. Inoltre, essi mantengono la loro efficacia a basse temperature, a differenza degli pneumatici estivi, che possono indurirsi e perdere aderenza.

Le catene da neve, d'altra parte, forniscono un ulteriore livello di trazione in condizioni particolarmente difficili. È fondamentale però saperle montare correttamente e verificarne il funzionamento prima di intraprendere un viaggio. Le autorità locali consigliano agli automobilisti di esercitarsi nel montaggio delle catene in un ambiente sicuro e di controllare periodicamente il loro stato, per garantire un intervento rapido e efficace in caso di necessità.

Inoltre, è bene tenere a bordo kit di emergenza che includano coperte, torce, cibo non deperibile e una pala. Questi strumenti possono risultare fondamentali in caso di imprevisti o di rimanere bloccati in condizioni avverse.

Le autorità invitano tutti gli automobilisti a prepararsi adeguatamente per la stagione invernale, controllando lo stato degli pneumatici e assicurandosi di avere a bordo tutto il necessario per affrontare eventuali situazioni di emergenza. In questo modo, è possibile viaggiare in sicurezza e godere delle bellezze naturali che la Valle d'Aosta ha da offrire anche durante i mesi più freddi. Prepararsi per l'inverno non solo aiuta a proteggere se stessi, ma anche gli altri utenti della strada, contribuendo a un ambiente stradale più sicuro per tutti.

Le gomme invernali o, in alternativa, le catene da neve a bordo, sono obbligatorie dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno, e servono a garantire la sicurezza alla guida in caso di strada ghiacciata, grandine, pioggia forte e neve.



Per questo la legge ne prevede l’obbligatorietà, pena una multa salata (che in alcuni casi sfiora i 400 euro) e talvolta il fermo del veicolo.



Gli unici ad essere esonerati sono gli automobilisti dotati di pneumatici all season, collaudati per tutte le stagioni.