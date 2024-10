Batailles de reines: a Gressan successi e tradizione a Saint-Christophe emozioni e competizione

Domenica 29 settembre si è svolta l’eliminatoria di Gressan, un evento che celebra la bellezza e la forza delle bovine locali. Hanno partecipato 60 bovine suddivise in tre categorie: 17 in prima, 19 in seconda e 24 in terza.

Nella prima categoria, il Bosquet viene conquistato da GENESSE, di Brunet Davide di Gressan, che in finale ha avuto la meglio sulla compagna di stalla REGINA. Il terzo posto va a BATAILLE dell’Azienda agricola Verney, sempre di Gressan, mentre il quarto posto è occupato da SIRENA dei Freres Clos di Jovençan.

Nella seconda categoria, il Bosquet è vinto da ORSIERE di Marquis Alino di Nus, che supera GITANE di Vierin Edi di Charvensod. Sul podio salgono anche TONNERE di La Borettaz di Gressan al terzo posto e CUCCIOLA di Tillier Alfreda di Gressan al quarto.

Infine, nella terza categoria, la vittoria va a BRAISAZ di Bonin Gildo di Gressan, seguita da PASTIS di Edy Gontier di Aymavilles. La terza posizione è occupata da REINETTA dei Freres Grimod di Pollein, mentre BARONNE di Vial Rudy di Nus chiude la classifica dei primi quattro.

Da segnalare anche la regina del peso, MILA, con i suoi 780 kg di Bonin Gildo.

Saint-Christophe: Emozioni e Competizione

Domenica 6 ottobre si tiene la penultima eliminatoria del 67° Concours Régional Batailles de Reines a Saint-Christophe, con la partecipazione di 143 bovine: 52 in prima categoria, 56 in seconda e 35 in terza.

Nella prima categoria, il titolo va a Moureun di Girod Nello di Fontainemore, seguita da Trionfa di Squinabol Davide di Pollein.

Nella seconda categoria, a conquistare il Bosquet è Guera dei Freres Quendoz di Jovençan, con Frisette di Saluard René di Saint-Christophe al secondo posto.

La terza categoria vede la vittoria di Battaillon dei Freres Abram di Doues, che supera in finale Odessa di Vierin Davide di Pollein. Infine, la regina del peso è BAHIA, con i suoi 753 kg di Montovert Gérard.

L’ultimo appuntamento del Concours è previsto per domenica 13 ottobre a Pontey, promettendo altre emozioni e sfide entusiasmanti per gli amanti di questa tradizione valdostana.