Luciano Caveri alla Plenaria del Caveri al Comitato delle Regioni: Un passato di inclusione e un futuro di resilienza"

In occasione della 162esima Sessione plenaria del Comitato delle Regioni, attualmente in corso a Bruxelles, l'Assessore agli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la montagna, Luciano Caveri, ha preso parte attivamente al dibattito commemorativo sui vent'anni dall'allargamento dell'Unione Europea, avvenuto nel 2004 con l'adesione di dieci nuovi Paesi. Durante il suo intervento, Caveri ha rievocato la sua esperienza da parlamentare europeo, sottolineando il significato storico di quel processo che, sotto la presidenza di Romano Prodi, ha incluso Paesi che fino ad allora erano stati ingiustamente esclusi dalla comunità europea.

L'Assessore ha messo in evidenza l'importanza di mantenere vivi i valori democratici, essenziali per restare e accedere all'Unione Europea. Ha richiamato l'attenzione sugli "acquis communautaires", i principi fondamentali che devono guidare le politiche dei Paesi membri, affinché la coesione e la solidarietà all'interno dell'Unione possano rimanere forti e attuali.

In programma per domani, a Bruxelles, uno degli eventi di maggiore rilevanza della Settimana Europa delle Regioni, che si è aperta ieri. Il focus del tavolo di discussione sarà il tema "Brain gain: making regions more resilient!”, un argomento cruciale per affrontare le sfide attuali e future delle regioni europee. L'Assessore Caveri avrà il compito di coordinare e moderare questo importante confronto, che si preannuncia ricco di spunti e idee per il rafforzamento delle comunità locali.