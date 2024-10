Che FAMU? Giochiamo!

Domenica 13 ottobre torna la FAMU – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, una grande festa per i bambini, i musei e la cultura. Una giornata in cui genitori e figli possono godere dei musei di tutta Italia con attività didattiche, giochi a tema e proposte ad hoc e possono riscoprire il territorio in cui vivono in modo consapevole e divertente.

Anche il MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione aderisce a questo evento e propone un pomeriggio dedicato al gioco e alla scoperta dell’artigianato con proposte per grandi e piccini.

L’evento prevede un primo momento nel quale bambini e genitori possono trovare un’offerta a loro dedicata e un secondo momento nel quale le famiglie si riuniscono e si sfidano con “i giochi di una volta”.

Il programma dettagliato prevede:

ore 15.00-16.00 conferenza “Il valore educativo del gioco tra prima infanzia e fanciullezza. Il ruolo dei genitori.” con il Professore Andrea Bobbio, docente di pedagogia dell’infanzia all’Università della Valle d’Aosta;

ore 15.00-16.00 laboratorio “A tutta velociTATÀ” per bambini dai 3 ai 6 anni;

ore 15.00-16.00 laboratorio “Trottolando con l’artigiano” per bambini dai 7 ai 12 anni con lo scultore Giuseppe Serra;

ore 16.00-17.30 “GiocaFAMU”, giochi a squadre in famiglia con Legningegno del CEA di Hône;

ore 17.30 premiazione dei vincitori.



Per le famiglie è un’occasione per scoprire l’artigianato valdostano e il museo in maniera differente, conoscere l’importanza del gioco nel processo di crescita dei bambini e condividere un pomeriggio di divertimento in famiglia.

Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito www.lartisana.vda.it.

La conferenza e le attività didattiche sono gratuite, ma a prenotazione obbligatoria sul sito www.lartisana.vda.it/biglietti. Per la partecipazione ai giochi a squadre non è necessaria la prenotazione.



