Fita di Téatro – Châtillon, località Perolle

La Fédérachòn Valdoténa di Téatro Populéro annuncia la “Fita di Téatro 2024”, concorso biennale di teatro in patois rivolto alle compagnie teatrali in seno alla FVTP che, organizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sarà ospitata al

Padiglione in località Perolle a Châtillon - Sabato 12 ottobre 2024, dalle 17,30

Sul palco, a contendersi il Trofeo, 6 compagnie: La Cabàla di Ayas, Le Béguiò di Valtournenche, Le Beurt et Boun di Pollein, La Compagni dou Beufet di Arnad, Lé Fripón di Valtournenche e Tan Pe Ri-Ye di Saint-Marcel.

La Fédérachòn Valdoténa di Téatro Populéro ha scelto

“Sé fissan dé anveuye...”

(Se fossimo delle api...)

come titolo del tema 2024 attorno al quale ogni compagnia dovrà ideare uno sketch, della durata massima di 10 minuti e come da regolamento, utilizzando 7 oggetti: Aspirapolvere, Candelabro, Chitarra, Girandola, Guanti originali, Monopattino, Nastro.

Al termine delle rappresentazioni, la giuria consegnerà il Trofeo in legno, che passa ad ogni edizione dalla compagnia vincente precedente a quella attuale, dopo aver valutato ogni singola pièce per recitazione, ritmo, qualità del patois e originalità della trama, utilizzo degli oggetti messi a disposizione e tempo utilizzato.

«Siamo contenti che la Fita di Téatro prosegua il suo cammino e, quest’anno, con sei compagnie. Ci auguriamo una buona affluenza di pubblico perché è sempre una buona occasione per stare insieme, confrontarsi e divertirsi con le improvvisazione teatrali che verranno proposte, pensando a quante storie si possono mettere in scena intorno a un solo titolo e con pochi oggetti - dice Yro Porliod, presidente della Fédérachòn Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) -. Anche questa edizione verrà ospitata a Châtillon, paese dove è nata la FVTP nel giugno 1979 e dove ha sua sede legale. Un grazie all’amministrazione comunale, alle compagnie che parteciperanno e a quelle che vorranno venire ad assistere allo spettacolo e un mio grazie ai componenti del direttivo FVTP».

L’invito a partecipare allo spettacolo è rivolto a tutti. Entrata libera.

Nata con la prima rappresentazione teatrale a Ozein il 21 settembre 1986, la “Fita di Téatro” nell’ultima edizione, il 15 ottobre 2022 sempre al padiglione in località Perolle a Châtillon, ha incoronato la compagnia Tan Pe Ri-Ye di Saint-Marcel, seguita da Lo Trèn di Verrayes e da Le Digourdì di Charvensod.