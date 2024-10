L'impegno di Forza Italia a favore della montagna

Tra le principali iniziative presentate sono da sottolineare:

Sanità di Montagna: Introduzione di misure premiali per i professionisti sanitari che operano nelle aree montane, inclusi medici in formazione e infermieri, per garantire un accesso migliore alle cure. Queste misure mirano a incentivare la presenza di personale medico nelle zone più isolate, dove l'assistenza sanitaria è spesso carente.

Infrastrutture Tecnologiche: Lancio di un piano strategico per migliorare i servizi di telefonia mobile e connessioni digitali. Queste infrastrutture sono fondamentali per contrastare lo spopolamento, poiché una connessione adeguata è essenziale non solo per i residenti, ma anche per attrarre turisti e investitori.

Telemedicina: Sviluppo di servizi di telemedicina per superare le barriere geografiche e migliorare l'accesso alle cure per chi vive in aree remote. La telemedicina si configura come una risposta innovativa alle sfide di accessibilità sanitaria nelle montagne italiane.

Sostegno all’Industria Locale: Misure di agevolazione fiscale per incentivare gli investimenti nelle strutture produttive montane, promuovendo l'innovazione e lo sviluppo sostenibile. Questo sostegno mira a rilanciare l'economia locale, creando posti di lavoro e stimolando l'occupazione.

Agricoltura di Montagna: Riconoscimento dell'agricoltura di montagna come leva per promuovere le filiere locali e sostenere l'occupazione. L'agricoltura rappresenta non solo una fonte di reddito, ma anche un modo per preservare le tradizioni e il paesaggio montano.

Monitoraggio Ambientale: Iniziative per studiare i ghiacciai e gestire in modo sostenibile le risorse idroelettriche, affrontando così la crisi climatica e idrica. La salvaguardia dell'ambiente è fondamentale per garantire un futuro sostenibile alle comunità montane.

La conferenza stampa ha offerto un'importante occasione per riflettere sull'impegno costante di Forza Italia a favore dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione delle zone montane. Emily Rini, con il suo entusiasmo e la sua competenza, si propone come un faro per queste comunità, cercando di portare all'attenzione del governo le loro esigenze e i loro diritti.

Dall'evento è emerso che Forza Italia si impegna a mantenere viva l'attenzione sulle questioni montane, contribuendo a costruire un futuro migliore per le comunità che abitano queste preziose aree del nostro Paese. Le iniziative presentate nel DDL Montagna rappresentano un passo significativo verso il riconoscimento e il supporto delle zone montane, rispondendo a una necessità sempre più urgente di valorizzare e preservare il patrimonio naturale e culturale delle montagne italiane.