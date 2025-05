Scadenza del termine per presentare le domande di partecipazione al Marché Vert Noël 2025/2026

Si ricorda che mercoledì 21 maggio scadrà il termine per presentare domanda di partecipazione al “Marché Vert Noël” edizione 2025/2026, in programma da sabato 22 novembre 2025 (inaugurazione il giorno precedente) a martedì 6 gennaio 2026 in piazza Chanoux.

Gli interessati sono invitati a inviare la propria istanza - redatta sul modulo “Richiesta di partecipazione”, secondo le disposizioni indicate nei “Criteri di selezione dei partecipanti alla manifestazione fieristica denominata Mercatini di Natale – “Marché Vert Nöel” approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 07/04/2025 – al Comune di Aosta, trasmettendo la domanda esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it, inviata da casella PEC del richiedente.

Il modulo, l’avviso con i dettagli per presentare istanza e tutta la documentazione inerente ai mercatini di Natale sono disponibili sul sito Internet dell’Ente www.comune.aosta.it nella sezione Albo pretorio.