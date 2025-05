Le Conseil a approuvé les dispositions en matière de collectivités locales

Le texte, présenté le 25 mars dernier par les groupes UV, FP-PD et PlA, se compose de 21 articles modifiant les lois régionales n° 6/2014 et n° 1/2002. Huit amendements déposés en séance par les groupes UV, FP-PD et PlA ont été acceptés, tandis que huit amendements présentés par le groupe PCP ont été rejetés.

Le projet de loi comporte deux innovations majeures: d’une part, il abolit l’obligation de gérer à l’échelle supra-communale, par des conventions entre les Communes, les services et les fonctions en matière d’organisation générale, de gestion financière et comptable, de construction publique et privée, de police locale et de bibliothèques; d’autre part, pour les communes les moins peuplées (jusqu'à 1.000 habitants), les conventions relativement au secrétaire demeurent obligatoires, mais sans contrainte géographique.

Rapport présenté en plénière

Le Conseiller Erik Lavevaz (UV) a illustré la proposition de loi à l'Assemblée, en soulignant qu'elle «est le fruit d’un long parcours de concertation mené par un groupe de travail institué au sein de la première Commission, en collaboration avec le Conseil permanent des collectivités locales, qui avait pour objectif d'analyser l'ensemble de la législation relative aux collectivités locales valdôtaines. Un groupe qui a été reconstitué alors que la Législature était déjà bien avancée et face à la complexité et à la stratification des normes existantes, il a été convenu de concentrer les efforts sur les deux points les plus urgents à résoudre avant les prochaines élections communales: la modification de la loi n° 6/2014, notamment en ce qui concerne la gestion supra-communale des services jugée parfois irréaliste, et la révision du cadre législatif des secrétaires communaux. Avec la modification introduite, nous conférons aux communes une grande responsabilité: ce sera à elles de décider où et quand les services associés - à l'exception de ceux déjà délégués à d'autres entités - pourront faire l'objet d'une convention avec une autre collectivité locale. Il s'agit d'une véritable réforme à caractère fédéraliste, qui ne vise nullement à décourager la gestion associée des services entre les communes, bien au contraire elle entend encourager une gestion plus réfléchie et plus responsable des conventions, sans contrainte légale, mais avec une plus grande responsabilité confiée aux Syndics afin de trouver les solutions les plus économiques et les plus fonctionnelles pour la réalité de leur commune.»

«Cette première réforme - a ajouté le Conseiller - ne doit pas faire oublier la nécessité d’une future révision en profondeur des aspects économiques et financiers des collectivités locales, notamment de la loi n° 48/1995, devenue obsolète en raison des nombreuses dérogations introduites par les lois de finances récentes. La stabilité des ressources financières reste en effet un pilier fondamental pour permettre une bonne planification, une gestion efficace et une rationalisation des services aux citoyens.»

Le débat en plénière

La Capogruppo di PCP, Erika Guichardaz, ha parlato di «una legge anacronistica rispetto all'esercizio associato e un disastro rispetto ai segretari comunali per cui ci apprestiamo a votare l'ottavo intervento normativo dal 2020. All'inizio della Legislatura era stata prevista la revisione organica del sistema degli enti locali e invece abbiamo questa norma che rappresenta un ritorno al passato. La scelta del gruppo di lavoro non si è rivelata particolarmente efficace: si è riunito otto volte in 5 anni e senza mai un reale lavoro comune. Ragionando sui contenuti, ritengo che l'eliminazione degli ambiti sovracomunali riporti i Comuni a un'organizzazione strutturale precedente che non tiene conto del contesto profondamente cambiato rispetto alla complessità delle procedure, alle continue modifiche normative, all'incremento dei vari adempimenti, ai carichi di lavoro e alle difficoltà di reperimento del personale che purtroppo avrà ricadute pesanti soprattutto sui piccoli Comuni. Ho presentato otto emendamenti su dubbi di legittimità posti anche dagli auditi soprattutto rispetto alla questione delle entrate tributarie tenuto conto che il soggetto attivo delle imposte risulta essere il Comune. Sui Segretari comunali la norma mette nuovamente una toppa al mancato espletamento del concorso, prolungando e mantenendo le stesse convenzioni e lasciando le loro sedi di segreteria in attesa. L'autonomia valdostana ha bisogno di molto di più, di un sistema degli enti locali efficace che rompa il tabù della fusione dei piccoli comuni e che finalmente porti ad un albo unico della dirigenza.»

Il Capogruppo di RV, Stefano Aggravi, ha definito «la proposta di legge un compromesso normativo, e non una riforma, che arriva in zona cesarini. Le Unités des communes sono un modello esausto, sia dal punto di vista amministrativo che politico, che complicano i processi e non facilitano la cooperazione tra i comuni: è quindi necessario ripensare il modello ed è venuto il momento di riaprire il dibattito sul tema delle fusioni, o meglio, dell'unione stabile tra comuni e dei servizi comunali. Sui segretari comunali, l'azione in questi anni è stata confusa e scoordinata, creando delle problematiche: l'esito è un sistema che non garantisce stabilità, continuità e soprattutto l'attrattività del ruolo. Chiediamo efficienza agli enti, ma non assicuriamo sedi stabili e criteri di nomina efficienti. Se vogliamo davvero riformare, dobbiamo avere il coraggio di decidere, magari riportando in capo alla Regione le funzioni dell'Agenzia dei segretari per costruire un Albo unico dei dirigenti regionali e dei segretari comunali. Non abbiamo presentato emendamenti né ordini del giorno perché, essendo a fine Legislatura, riteniamo più necessario fare chiarezza politica e auspichiamo che la prossima Legislatura affronti con visione e maggiore coraggio questo dossier: per una vera riforma serve coraggio, condivisione e intesa. Inoltre, una riforma completa degli enti locali non può esserci senza una revisione della legge 48/1995 sul tema della finanza locale, tema che va di pari passo con la riforma dell'organizzazione degli enti locali. Oggi, il nostro voto sarà di astensione perché non condividiamo l'impostazione della proposta.»

«Questo Governo aveva promesso una riforma completa degli enti locali che avrebbe dovuto essere realizzata a inizio Legislatura e invece, a due mesi dal probabile decreto di indizione dei comizi elettorali, arriva in Aula un provvedimento normativo minimale che mette delle pezze tanto per dire che qualcosa è stato fatto - ha commentato la Consigliera Raffaella Foudraz (Lega VdA) -. Eliminare gli ambiti sovracomunali anziché rimodularli in base all'esperienza avuta in tutti questi anni riporta gli enti locali a una organizzazione strutturale precedente al 2014 e non più rispondente alle reali necessità del contesto attuale. La previsione dell'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali in capo alle Unités per i servizi connessi al ciclo dei rifiuti a decorrere dal 2027 implica una riorganizzazione interna degli enti locali per il trasferimento di competenze dai Comuni alle Unités, che sarà difficile realizzare nel giro di così poco tempo, considerando anche che la maggior parte dei Comuni valdostani è a fine Legislatura. La questione dei segretari comunali è un'altra nota dolente: si è arrivati troppo in ritardo con la pubblicazione del bando di concorso-corso e, considerato il lungo iter di selezione (prove d'esame, definizione delle graduatorie a cui seguiranno il corso di formazione e il tirocinio), le nuove figure professionali potranno essere reclutate parecchio tempo dopo l'esito delle elezioni comunali previste per questo autunno, mettendo ulteriormente in crisi il sistema degli enti locali a cui spetterà gestire le ricadute negative di questa norma.»

Le Conseiller Corrado Jordan (UV) a souligné que «ce projet de loi n'a pas l'ambition d'être une réforme de l'exercice associé des fonctions et des services: elle est une première révision tout à fait nécessaire d'un modèle qui a montré ses limites et par laquelle nous allons résoudre des problèmes critiques en confiant la responsabilité d'organiser les fonctions et les services communaux aux collectivités locales. La loi 6/2014 a été approuvée dans un contexte politique très différent: l'erreur a été de partir du principe que la gestion des services communaux n'était pas efficace, et donc, sans tenir compte des différentes particularités, on a imposé un modèle qui ne pouvait que donner des résultats sur le papier et bien moins dans la réalité. Aujourd'hui, comme hier, le principe du partage des fonctions est valable et souhaitable, même s'il n'a pas toujours été bien appliqué car il n'a pas pu être adapté aux différentes réalités: c'est pourquoi, par ce projet de loi nous proposons un modèle qui donne la responsabilité aux collectivités elles-mêmes de trouver la meilleure formule d'associationnisme, un modèle qui leur laisse le soin de définir le champ d'application idéal et les services à déléguer. Ce principe fédéraliste est un phare pour l'Union Valdôtaine. Nous croyons qu'il est essentiel de nous engager dans un projet de révision de la loi 54/1998, et je regrette que dans cette Législature il n'y ait eu ni la force ni la volonté de le faire, autant de la part de la Région que des collectivités locales.»

«Il tema è di importanza straordinaria per il futuro dell'assetto degli enti locali e avrebbe dovuto essere affrontato non solo sotto l'aspetto organizzativo ma anche e soprattutto sotto quello finanziario perché senza soldi si fa poco e niente - ha osservato il Capogruppo di FI, Pierluigi Marquis -. Questa norma, pensata dal Governo in un'ottica federalista, si propone di responsabilizzare i Comuni dando ai Sindaci la responsabilità di scegliere con quali enti - anche non contermini - sviluppare i servizi ma avrebbe dovuto avere un respiro temporale più ampio mentre, invece, vincola queste scelte strategiche alle singole Legislature. Un'operazione del genere prevede necessariamente obiettivi a lungo termine che superano i canonici cinque anni. La questione dei segretari deve essere affrontata diversamente e la soluzione passa attraverso l'istituzione di un albo unico della dirigenza anziché avviare procedure lunghe e macchinose per il reclutamento di figure ad hoc. Nel complesso, il nostro voto sarà di astensione: non siamo di fronte a una vera riforma, ma a piccoli aggiustamenti su situazioni specifiche, che, se affrontate in maniera frammentaria, non apportano benefici significativi per gli enti locali, costretti a un ulteriore adattamento normativo senza ottenere reali vantaggi.»

Pour le Chef du groupe FP-PD, Paolo Cretier, «ce projet de loi est le fruit d’un travail d’écoute, de synthèse et d’ajustement, visant à répondre concrètement aux besoins du territoire et à rendre les mesures applicables rapidement. Il est né de la nécessité d’adapter les structures communales aux évolutions survenues depuis l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 6, il y a huit ans: les changements proposés tiennent compte de l’expérience accumulée, des transformations structurelles et des difficultés croissantes de personnel dans les petites communes. C'est pourquoi les deux modifications majeures introduites (la suppression de l’obligation des services associés et la définition d’accords obligatoires entre petites communes pour le poste de secrétaire) permettent d'atteindre un double objectif: améliorer la qualité et l’homogénéité des services aux citoyens, tout en assouplissant les contraintes de la législation précédente. Cette proposition permet une plus grande flexibilité dans l’attribution des secrétaires et dans les procédures de recrutement. Comme l’a souligné un Syndic, un secrétaire à temps plein représente un coût important, mais sa présence constante, son expérience et la continuité qu’il assure sont des atouts précieux. Il reste néanmoins crucial de trouver des solutions adaptées aux réalités budgétaires des petites collectivités.»

«Questa legge è il frutto di un lavoro condiviso con i Sindaci - ha affermato il Presidente della Regione, Renzo Testolin -. La norma ha come obiettivo principale la responsabilizzazione dei Comuni proseguendo quel percorso di sussidiarietà e autonomia che la Valle d'Aosta ha sempre cercato di valorizzare a tutti i livelli territoriali di governo. La ricerca di condivisione dei servizi è una procedura che, prima di divenire norma di legge, era una prassi consolidata e una pratica di buon senso tra gli Amministratori comunali il cui margine decisionale oggi si amplia ulteriormente. Avere dei decisori locali attenti alle attività da svolgere sul proprio territorio consente di individuare e adottare soluzioni di efficientamento, gestendo il territorio con un approccio organico. Questo è quanto avvenuto per il ciclo delle acque e quanto ci aspettiamo avvenga per quello dei rifiuti, portando risparmi complessivi a livello di gestione globale, ricadute positive sul territorio e una migliore qualità del servizio per i cittadini. Rispetto alla legge del 2014, questa normativa introduce procedure più snelle e rappresenta un buon punto di partenza per avviare quella trasformazione di cui gli enti locali hanno bisogno. Anche la revisione della normativa inerente i segretari comunali risponde alle esigenze espresse dai Comuni, costituendo una base da cui partire per rafforzare quel rapporto fiduciario con i Sindaci che è la prerogativa indispensabile per un buon funzionamento degli enti stessi.»