Il futuro sostenibile del Casino de la Vallée: presentata la Relazione 2024 e nuovi investimenti green

Oggi giovedì 11 dicembre Casino de la Vallée ha presentato a una importante platea di stake holders la propria Relazione di Sostenibilità relativa all'anno 2024, che integra il proprio bilancio di esercizio.

La redazione della Relazione di Sostenibilità è del tutto volontaria e motivata dalla decisione di anticipare un adempimento normativo che sarà obbligatorio solamente dall’anno fiscale 2027.

Infatti, il 26 febbraio 2025, la Commissione europea ha posticipato l’entrata in vigore della Direttiva 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), inerente agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità aziendale.

La Relazione è stata sviluppata secondo gli standard della Direttiva europea, in essa vengono presentate non solo le performance di sostenibilità dell’anno 2024, ma anche le strategie e i progetti di miglioramento futuri.

Nel corso della presentazione ufficiale della Relazione sono intervenuti per i saluti di benvenuto e l’introduzione il Dott. Renzo Testolin, Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Dott. Rodolfo Marcello Buat, Amministratore Unico della Casino de la Vallée SpA, il Dott. Gabriele Tarantini, Amministratore Delegato della Società Artea S.r.l., che ha trattato il tema della sostenibilità come scelta di valore: trasparenza, responsabilità e futuro, mentre la Relazione sulla Sostenibilità anno 2024 è stata presentata dall’Ing. Claudio Pellizzari, Partner della Società AD&D Consulting e dalla Dott.ssa Katia Laurent, Responsabile della funzione Procedure, Auditing e Organizzazione Aziendale del Casino de la Vallée.

La Relazione rappresenta i riflessi sociali e ambientali di un anno storico per il Casino de la Vallée come il 2024, che ha visto chiudersi una difficile fase di crisi caratterizzata anche dalla procedura concordataria.

Grazie agli sforzi e all’impegno di tutti i dipendenti, si è riusciti a ristrutturare completamente i debiti e ad avviare una fase di gestione finanziaria positiva.

La Società ha infatti registrato un costante incremento degli incassi, passando da 73 milioni di euro nel 2023 a oltre 80 milioni nel 2024, e un utile di esercizio che è salito da 15 milioni nel 2023 a 17 milioni nel 2024.

Questo risultato è stato frutto della crescita delle attività di gioco e del miglioramento dei servizi alberghieri offerti.

Nel dicembre 2024, è stato firmato il primo contratto unico per CA.VA S.p.A., con efficacia prevista dal 1° gennaio 2025. Un contratto che, riconoscendo la centralità del ruolo del lavoratore, offre nuove certezze, garantendo stabilità e valorizzazione delle competenze.

Sempre nel 2024 sono state investite risorse per l’assunzione di nuovo personale che ha riguardato 30 ragazzi che hanno intrapreso la carriera di croupier.

Obiettivo della Società è la valorizzazione di ogni persona, creando condizioni favorevoli alla sua crescita umana e professionale, nella convinzione che questo contribuisca non solo al benessere dei lavoratori, ma anche al successo complessivo dell’organizzazione.

Dopo anni difficili, la Società ha ottenuto risultati positivi e, alla luce di questi, ha deciso di investire in un futuro che sia sostenibile nel breve e nel lungo periodo, consapevole che la salvaguardia dell’ambiente deve essere un obiettivo prioritario di tutti.

Alcuni investimenti sono già partiti a fine 2024 e riguardano l’aggiornamento di strutture e attrezzature non più efficienti, sicure e ambientalmente compatibili. Centrale in questo senso è la partnership con CVA S.p.A. finalizzata a migliorare l’efficienza energetica e a ridurre le emissioni climalteranti.

Oltre agli aspetti sociali e ambientali, Casino de la Vallée S.p.A. è da sempre impegnata nella conduzione etica delle attività nel pieno rispetto delle leggi e degli impegni sottoscritti con la Pubblica Amministrazione.