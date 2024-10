GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stato approvato il disciplinare recante l’istituzione dell’albo formatori, istruttori e operatori di guida fuoristrada e del relativo regolamento dei corsi per il personale in servizio alla Protezione civile della Valle d’Aosta e per il personale delle associazioni di volontariato con essa convenzionate.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stato approvato il sistema di gestione e controllo dell’accordo per la coesione della Regione autonoma Valle d’Aosta, da applicarsi agli interventi finanziati nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e per la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2021/27.

È stata presa in esame la deliberazione relativa all’“Esercizio del controllo analogo dell’azionista Regione autonoma Valle d’Aosta sulle proprie società in house e approvazione del programma operativo strategico triennale e del Piano esecutivo annuale (PEA 2024) di IN.Va. SpA”.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono stati approvati due progetti di fattibilità tecnica ed economica afferenti ai lavori di messa in sicurezza di un tratto del Ru Neuf, in località Glassier, nel Comune di Aymavilles, e ai lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti il sentiero Liortère, nel Comune di Valtournenche.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata approvata la modifica alla convenzione tra la Regione e il Comune di Sarre per la realizzazione della rotatoria in frazione Arensod.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato approvato l’avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali da finanziare con il “Fondo nazionale per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori” per il 2024. Le risorse saranno destinate ai Comuni per la creazione, manutenzione e ampliamento di "percorsi vita" accessibili, garantendo la fruibilità anche alle persone con disabilità.