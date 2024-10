GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Le Gouvernement a approuvé l’octroi d’une subvention en faveur de l’Association “Sarre 2mila8 Odv”, à titre de concours aux frais pour la réalisation du projet “Don Prospero Duc – Il faut faire par amour”. Le projet prévoit une série d’initiatives qui se dérouleront entre l’automne 2024 et le printemps 2025 et, entre autres, la participation des écoles primaires de Sarre, la réalisation de deux films, le réaménagement des monuments commémoratifs déjà existants, la publication d’un nouveau livre dédié au curé de Chesallet, et se terminera par une cérémonie religieuse et institutionnelle le 25 avril 2025.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

É stato approvato l’accordo quadro tra la Regione e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) per attività di studio e di ricerca relative a tematiche di rilevanza strategica per i settori agricolo, agroalimentare, forestale e dell’acquacoltura regionali.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata la bozza di protocollo d’intesa tra l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, il Goethe-Institut Mailand, l’Institut français Italia, la Fondazione Teatro Regio e la Regione – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, per la diffusione della cultura musicale nelle lingue italiana, francese e tedesca, al fine di consentire scambi culturali che permettano di approfondire, attraverso la musica, aspetti storici, culturali e artistici.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata autorizzata la società Monterosa SpA per la riqualificazione della pista da discesa “Baby Sonne” e la realizzazione di un nuovo fabbricato da destinare a biglietteria. Il comune di Gressoney-Saint-Jean ha dichiarato la rilevanza degli interessi economici e sociali connessi alla realizzazione delle opere, in quanto l’area è l’unica offerta territoriale per le attività ludiche, ricreative e sportive invernali dedicata a una clientela infantile e per i principianti dello sci, oltre a determinare indotto sulle attività economiche e turistiche dell’area circostante.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata rinnovata la convenzione tra la Regione e l’Azienda USL della Valle d’Aosta per la gestione, manutenzione e sviluppo infrastrutturale del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), con validità fino al 31 dicembre 2029.

Sono state approvate le linee generali di indirizzo per il triennio 2024/2026 all’Azienda USL della Valle d’Aosta per lo svolgimento della contrattazione integrativa aziendale, finalizzata all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali.

È stato approvato il programma annuale delle attività per l’anno 2024 della Rete oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato il programma annuale degli interventi di politica del lavoro per l’anno 2024. Il PAI 2024 prevede azioni in continuità, che valorizzano gli interventi, anche di sistema, che, nell’attuazione del precedente Piano politiche del lavoro 2021-2023, hanno dimostrato una maggiore capacità di risposta ai fabbisogni professionali, formativi e orientativi dei potenziali destinatari; innovative, con l’introduzione di interventi basati su un’ottica previsionale e di anticipazione.

È stata, poi, presa in esame la deliberazione relativa all’approvazione del bando “Aggregazioni R&S – transizione ecologica” a favore di imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo. L’obiettivo è la realizzazione, da parte di imprese industriali, singolarmente o in collaborazione fra loro e/o con centri di ricerca, di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, che siano fra loro coerenti e coordinati e riguardino gli ambiti “Energia ed efficienza energetica”, “Economia circolare”, “Mobilità sostenibile”, “Monitoraggio del territorio”, “Agricoltura e ambiente” della Strategia di specializzazione intelligente regionale. Il bando dispone di un ammontare di risorse pari a 6.150.000 euro, di cui 4.000.000 a valere sul Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027 e 2.150.000 euro su risorse regionali. L’atto sarà illustrato alla competente Commissione consiliare.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata esaminata la proposta al Consiglio regionale del disegno di legge concernente la concessione, per il triennio 2024/2026, di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche Hockey Club Aosta Gladiators e Stade Valdôtain Rugby per la partecipazione ai rispettivi campionati nazionali.