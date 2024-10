Issime capitale alpina del gusto: tra trekking e cucina popolare

Il Festival della Cucina Popolare Alpina, nato nel 2023 da un’idea della Compagnia del Buon Cammino e Terres Monviso, approda in Valle d’Aosta dopo aver già conquistato cuori e palati nei territori alpini tra Liguria, Veneto e Queyras, in Francia. Questa edizione vede Issime e Gaby come protagonisti, paesi che, insieme ai loro alpeggi e patrimoni culturali, si trasformano in un punto di riferimento per l’incontro tra tradizione culinaria e paesaggistica.

Il Festival, che si terrà il 5 e 6 ottobre, celebra la cucina popolare alpina, una cucina semplice ma ricca di storie e significati profondi. Le ricette, tramandate di generazione in generazione, raccontano un territorio difficile, fatto di montagna e sacrifici, ma anche di resilienza e orgoglio. Enrico Giuseppe Montanari, Sindaco di Issime, afferma: “Il festival punta ad accendere i riflettori sulle ricchezze paesaggistiche e culturali di Issime e Gaby, trasformando la bellezza degli alpeggi e delle chiese locali in anfiteatri naturali dove, attraverso la cucina, si può raccontare la storia di comunità dalle radici profonde”.

Il programma del festival si articola in momenti di escursione, convegni e cene, alternando il trekking lungo i Sentieri del Lys alla degustazione dei piatti tipici delle Alpi Occidentali. “La montagna in cammino … il mondo del trekking” è il tema del convegno che si terrà sabato 5 ottobre a Gaby, dove esperti e appassionati discuteranno del futuro del trekking come mezzo di scoperta e valorizzazione dei territori montani. Al termine, una cena speciale organizzata presso il Salone Palatz offrirà ai partecipanti una panoramica delle tradizioni culinarie legate ai Posti Tappa dei Sentieri del Lys.

Ermanno Bressy, ideatore della kermesse, ha dichiarato: “Il festival è un omaggio doveroso alla cucina popolare di montagna, a tutti coloro che, in mezzo a mille difficoltà, mantengono intatta questa tradizione. Non celebrati dai media, ma apprezzati da chi vive la montagna e ne conosce il valore”. Il festival, dunque, non è solo un viaggio gastronomico, ma anche un riconoscimento al duro lavoro di chi custodisce le tradizioni, proteggendo l’autenticità e la semplicità dei piatti poveri.

Domenica 6 ottobre sarà dedicata alla camminata che da Gaby condurrà i partecipanti fino a Issime, con tappe presso il suggestivo Santuario di Voury e alcune aziende agricole locali. A partire dalle 12:00, il borgo di Issime si trasformerà nel cuore del Festival della Cucina Popolare Alpina, con piatti che raccontano i sapori delle Alpi, dalle Terre del Monviso fino alla Valle d’Aosta, con una partecipazione speciale delle cucine veneta e ligure.

L’evento si propone di essere una vetrina per il territorio e la sua cultura, attirando turisti italiani e stranieri, e offrendo un’immersione completa nella tradizione alpina, con un perfetto equilibrio tra gusto e natura. Con un’offerta promozionale che include pernottamenti e cene nei caratteristici B&B dei Posti Tappa, il festival promette di essere un’occasione unica per vivere la montagna in modo autentico e coinvolgente.

Per chi ama la montagna, il trekking e la buona cucina, il Festival della Cucina Popolare Alpina è un evento imperdibile, che trasforma Issime in una capitale temporanea del gusto e delle tradizioni.