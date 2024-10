L’artigiano Luciano Tousco premiato “Maestro d’arte italiano”

L’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, si complimenta con l’artigiano Luciano Tousco per l’assegnazione del premio Maestro d’arte italiano (MAM), conferitogli il 29 settembre. Un importante riconoscimento, con cadenza biennale, istituito da Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte.

Il titolo rende omaggio ai Maestri d’arte italiani che si sono distinti, su tutto il territorio nazionale, per il loro savoir-faire. Il nome dei Maestri è iscritto nel simbolico Libro d’oro dell’eccellenza artigiana.

Luciano Tousco è un artigiano falegname specializzato nella creazione di complementi di arredo su misura. Si avvicina al mondo del legno da bambino, realizzando i tipici giocattoli valdostani chiamati cornailles, fischietti e galletti. Dal 2003 è presente alla millenaria Fiera di Sant’Orso. Dal 2012 apre una falegnameria a Gaby, suo paese natale, e continua da solo l’attività in quella che era la bottega di famiglia, un tempo appartenuta al bisnonno, al padre e allo zio. Nel 2021 gli viene assegnato il titolo di Maestro artigiano e, alla fine dello stesso anno, partecipa al “Premio acquisto opere di artigianato” indetto dall’Assessorato regionale competente e risulta tra i finalisti premiati. Nel 2022 concorre al bando per la realizzazione del banco di accoglienza del MAV-Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione e gli viene commissionato il manufatto che a oggi accoglie i visitatori del museo: un bancone-reception realizzato direttamente dal tronco, tutto costruito nel prato del museo senza l’ausilio di grandi macchinari, una sola segheria mobile e alcuni elettro-utensili, il resto rigorosamente a mano. Nel 2023 partecipa al bando istituito dall’Assessorato regionale competente e apre una bottega scuola, con due allievi. Oggi Luciano Tousco realizza complementi d’arredo artigianali e dal gusto contemporaneo, ricorrendo anche alla resina e sfruttando le forme e il fascino della materia lignea. Recapiti (e mail: l.tousco@gmail.com tel: 347 4282863)

Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte è un’istituzione privata non profit, nata a Milano nel 1995 per volontà di Franco Cologni, che ne è il Presidente. Promuove una serie di iniziative culturali, scientifiche e divulgative per la tutela e diffusione dei mestieri d'arte. (link: https://www.fondazionecologni.it/it)

L’Assessorato dal 2023 collabora con la Fondazione. Nel corso dell’estate 2023 è stato organizzato un evento nell’ambito della Foire d’été che ha visto la partecipazione di designer di fama internazionale. Grazie al confronto con professionalità che operano e conoscono il mondo dell’artigianato d’eccellenza e con designer che hanno elaborato progetti di analisi e rivisitazione di artigianati in differenti territori nazionali e non, ci si è posti l’obiettivo di consentire agli artigiani locali un ulteriore sviluppo e un rinnovato sguardo - pur mantenendo la memoria identitaria e il rispetto delle conoscenze tecniche e creative - verso sperimentazioni progettuali, processi di trasformazione di forme e contenuti nuovi.

Attualmente è in fase di progettazione, anche attraverso la collaborazione con IVAT, la partecipazione dell’artigianato valdostano alla Design Week di Milano 2025, con il progetto Doppia Firma. Progetto che unisce l'innovazione del design europeo e la tradizione del grande artigianato, creando una collezione unica di oggetti originali e raffinati. L’obiettivo è quello di dar vita a nuove opere d’arte che nascano dalla contaminazione tra cultura del progetto aperta alla visione contemporanea e savoir-faire che sia autentica espressione dell’unicità territoriale.