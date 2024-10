Emily Rini guida la conferenza di Forza Italia sulle politiche per le zone montane

Martedì 8 ottobre, a Roma, si terrà una conferenza stampa di particolare rilevanza per la politica montana, organizzata dal Dipartimento nazionale alle Politiche della Montagna di Forza Italia. L’evento avrà luogo nella Sala Colletti del Palazzo dei Gruppi parlamentari in Via degli Uffici del Vicario 21, alle ore 12.

Al centro dell'incontro verrà presentato un pacchetto di emendamenti, composto da nove proposte, insieme a otto ordini del giorno, approvati recentemente durante l’esame del disegno di legge n. 1054. Questo disegno di legge, che mira a introdurre “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, è stato esaminato all’interno della Commissione Affari Costituzionali del Senato.

A moderare la conferenza sarà Emily Rini, coordinatrice di Forza Italia per la Valle d'Aosta e responsabile nazionale del Dipartimento alle Politiche della Montagna. Il suo ruolo sarà cruciale nel delineare l'attività svolta insieme ai capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli. Rini avrà anche l'opportunità di collaborare con il deputato Alessandro Cattaneo, responsabile nazionale del settore dipartimenti di Forza Italia, e con il vice presidente vicario del Gruppo di Forza Italia al Senato, Adriano Paroli. Tra i partecipanti ci saranno anche i senatori Daniela Ternullo e Mario Occhiuto, membri della Commissione Affari Costituzionali, insieme ai collaboratori esperti del Dipartimento, Luca Masneri e Fabio Santavicca.

La conferenza stampa rappresenta un'importante occasione per discutere le politiche in favore delle zone montane, un tema di crescente rilevanza in un momento storico in cui le problematiche legate alla montagna richiedono un'attenzione specifica e mirata. Rini, con la sua esperienza e il suo impegno, si propone come un punto di riferimento per le questioni montane, cercando di portare all’attenzione del governo le esigenze e le istanze di queste comunità.

Per coloro che desiderano partecipare, si ricorda che le richieste di accredito devono essere inviate via mail all’indirizzo stampa@forzaitalia.it. Sarà possibile seguire la conferenza anche in diretta streaming sui canali social di Forza Italia, garantendo così una partecipazione più ampia e accessibile.

Questo incontro si inserisce in un contesto più ampio di iniziative e riforme che mirano a valorizzare e sostenere le comunità montane, confermando l’impegno di Forza Italia nel perseguire politiche di sviluppo sostenibile e di promozione delle zone montane, una questione che sta a cuore non solo a Rini, ma a tutto il partito.