AOSTA: “CECI N’EST PAS UNE ASSIETTE”, CONCERTI IN CENTRO

Obiettivo dichiarato: diversificare l’esperienza culturale arricchendo il programma con concerti che celebrano la multiculturalità.

L’evento è stato organizzato dall’Amministrazione comunale per animare zone alternative a quelle del mercato, favorendo un flusso di visitatori più ampio e variegato. Con il titolo ispirato al celebre dipinto di Magritte, la giornata non si limiterà a celebrare il cibo, ma metterà in risalto anche il potere della musica come strumento di condivisione e convivialità.

Il programma della giornata si aprirà alle ore 11:30 nella piazzetta della Porta Prætoria con l’entusiasmante esibizione dell’ensemble di percussionisti e danzatrici di Tarek Awad Alla e Jamal Ouassini. Alle 16:30, in via De Tillier, sarà la volta del talentuoso musicista albanese Bardh Jacova. Infine, alle ore 19:00, in place des Franchises, il gruppo Samay Folk Fusion porterà il calore della musica peruviana al pubblico.

Un Viaggio Musicale tra Culture

Tarek Awad Alla e Jamal Ouassini presenteranno un’esperienza unica di musica e danza, unendo melodie e ritmi delle tradizioni arabe, nordafricane, greche e andaluse, insieme a sonorità indiane. Questo spettacolo, che integra danza tribale e folklore globale, offrirà un viaggio attraverso culture diverse, sottolineando l’universalità del linguaggio musicale.

Bardh Jacova, originario di Scutari, ha una lunga carriera costellata di successi internazionali. Con la sua musica albanese, porta sul palco melodie che raccontano storie di tradizione e innovazione. Non è solo un musicista, ma un ponte tra culture, avendo collaborato con artisti di fama e portato la sua arte in diverse nazioni.

Samay Folk Fusion, con la loro fusione di folklore contemporaneo peruviano e latinoamericano, darà vita a ritmi che trasmettono emozioni profonde. Il nome “Samay”, che in Quechua significa “riposo” e “meditazione”, riflette l’intento del gruppo di regalare al pubblico un momento di magia e introspezione.

Un’Occasione da Non Perdere

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di vivere una giornata all’insegna della musica e della multiculturalità nel cuore di Aosta. Con “Ceci n’est pas une assiette”, il cibo e la musica si intrecciano, creando un’esperienza indimenticabile per tutti i visitatori del Mercato Europeo.

Siate parte di questo evento unico, dove la musica diventa il filo conduttore tra culture diverse, trasformando la città in un palcoscenico vibrante e accogliente. Ci vediamo domani in centro!