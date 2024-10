Morto Delio Donzel

La sera di mercoledì 2 ottobre è venuto a mancare Delio Donzel, all'età di 68 anni. Nato e residente a Charvensod, Donzel ha dedicato gran parte della sua vita alla politica locale, servendo come consigliere comunale dal 1985 al 1995. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di consigliere al Comune di Aosta per il partito Stella Alpina dal 2000 al 2005 e, in seguito, ha assunto l'incarico di assessore all’Ambiente, ruolo che ha mantenuto dal 2005 al 2020.

Il cordoglio dell’Amministrazione comunale di Charvensod per la scomparsa di Delio Donzel

Tutta l’Amministrazione comunale di Charvensod esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Delio Donzel.

Donzel, classe 1956, era di Charvensod in cui risiedeva e di cui è stato anche Consigliere comunale dal 1985 al 1995.

“Delio è stato un amministratore attento, scrupoloso e anche innovativo – dichiara Ronny Borbey, Sindaco di Charvensod. Si è messo al servizio della nostra Comunità dal 1985 al 1995 come Consigliere comunale, e poi di Aosta, dove ha ricoperto il ruolo di Consigliere dal 2000 al 2005 e di Assessore all’Ambiente dal 2005 al 2020. Ricordo le sue visite nel mio ufficio e i suoi messaggi, pressoché mensili, con cui mi incoraggiava a proseguire il mio mandato e con i quali o si complimentava per alcune scelte o, con discrezione, suggeriva proposte volte a migliorare l’esistente. La politica e l’amministrazione hanno attraversato la sua esistenza nella quale non mancava mai il sorriso, nonostante la tragedia della morte del figlio Davide.

A sua moglie Orietta, a suo figlio Alessandro, alla mamma Ivonne, al fratello Albino, alle sorelle Manuela e Michela vada l’abbraccio mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta Charvensod”.

Il cordoglio di Stella Alpina

Stella Alpina esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Delio Donzel.

Eletto nel 2000, per Stella Alpina, Consigliere comunale di Aosta è stato riconfermato nelle elezioni del 2005, 2010 e 2015 in cui ha ricoperto il ruolo di Assessore all’ambiente.

Delio è stato un attento osservatore della realtà e un attivo protagonista della politica alla quale non faceva mancare le sue considerazioni e le sue osservazioni.

A sua moglie Orietta, a suo figlio Alessandro, alla mamma Ivonne, al fratello Albino, alle

sorelle Manuela e Michela giunga il cordoglio di tutta Stella Alpina.

IL CORDOGLIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA SCOMPARSA DI DELIO DONZEL

sindaco di Aosta, Gianni Nuti, e il presidente del Consiglio comunale, Luca Tonino, a nome dell’Amministrazione comunale e a titolo personale, esprimono cordoglio per la scomparsa di Delio Donzel, a lungo amministratore della città di Aosta, scomparso ieri sera. Donzel era entrato in Consiglio comunale il 29 maggio 2000, eletto nella lista Stella Alpina, poi confermato nelle elezioni del 31 maggio 2005, del 23 maggio 2010 e del 16 maggio 2015, fino al 6 ottobre 2020.

Dal 19 aprile 2017, era entrato nel Gruppo misto di maggioranza in Consiglio comunale, mentre dal 16 gennaio 2018 era entrato a far parte dell’Union Valdôtaine. Assessore con delega allo Sviluppo sostenibile, Servizio idrico integrato, Ambiente e Igiene urbana dal 5 settembre 2005, nella consiliatura successiva aveva mantenuto le deleghe con l’aggiunta di quella alla distribuzione del gas naturale. Infine, dal 27 maggio 2015, era stato nominato assessore all’Ambiente nella Giunta del sindaco Centoz.

«Una persona seria, retta e preparata, prima ancora che un amministratore attento e radicato sul territorio», così lo ricordano il sindaco Nuti e il presidente Tonino. «La sua riconosciuta e apprezzata sensibilità alle tematiche ambientali – continuano il sindaco e il presidente del Consiglio comunale di Aosta – lo avevano reso la figura più adatta per rivestire l’incarico di primo assessore all’Ambiente nel Comune di Aosta, artefice della grande trasformazione nelle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana e di raccolta dei rifiuti, con la promozione della raccolta differenziata e l’introduzione dell’avveniristico, per l’epoca, sistema “porta a porta”.»

Il cordoglio di Orgueil valdôtain

All’annuncio della triste notizia della scomparsa di Delio Donzel, già stimato assessore del Comune di Aosta, politico di lungo corso e membro fondatore e componente del direttivo dell’area di pensiero di Orgeuil Valdôtain,OV esprime profondo cordoglio per la perdita di una persona di grande sensibilità politica,molto apprezzata e radicata all’interno della nostra comunità, che ha abbracciato sin dalprimo momento il progetto di ricomposizione e riunificazione dell’area autonomista cheOrgeuil Valdôtain porta con sé.

Orgeuil Valdôtain tiene a sottolineare e ricordare le grandi qualità amministrative e umanedi Delio Donzel dimostrate negli anni, il suo profondo attaccamento alla nostra comunità eai sui valori autonomisti e federalisti.

Orgeuil Valdôtain si stringe attorno alla sua famiglia, alla moglie Orietta e al figlioAlessandro ed esprime le più sentite condoglianze per la perdita di questa importantepersonalità del mondo politico valdostano.

Il cordoglio del Consiglio regionale per la scomparsa di Delio Donzel

Il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, esprime a nome personale e dell'Assemblea i sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa di Delio Donzel.

«Delio era un uomo della politica e un amministratore attento che ha ricoperto gli incarichi che gli sono stati assegnati con passione e dedizione - ricorda il Presidente Alberto Bertin -. Ha sempre svolto il suo lavoro con una grande carica umana. Alla sua famiglia vanno le nostre sentite condoglianze.»

Scomparsa di Delio Donzel: il ricordo e il cordoglio di Franco Manes

Il deputato Franco Manes esprime profonda tristezza per l'improvvisa scomparsa di Delio Donzel, sottolineando il suo ruolo di amministratore e uomo di grande umanità e competenza. Donzel, scomparso all'età di 68 anni dopo una lunga malattia, ha dedicato la sua vita alla politica e all'amministrazione pubblica, dimostrandosi una figura centrale nel panorama valdostano.

Delio Donzel è stato Presidente del Circolo ricreativo aziendale lavoratori "Cral Cogne" di Aosta e consigliere comunale di Charvensod, suo paese natale, dal 1985 al 1995. Nel 2000, è entrato nell'Assemblea del Comune di Aosta, inizialmente come esponente della Stella Alpina, per poi passare all'Union Valdôtaine nel 2018. Dal 2005 al 2020, ha ricoperto il ruolo di assessore all'Ambiente nelle Giunte Grimod, Giordano e Centoz, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo del capoluogo.