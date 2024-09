GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stata approvata l’integrazione del programma degli acquisti di beni e servizi dell’Amministrazione regionale per il triennio 2024/2026, con il servizio di manutenzione del verde pubblico di una parte delle aree verdi regionali presenti nel comune di Aosta della durata di 24 mesi.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata presa in esame la deliberazione relativa all’”Approvazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei finanziamenti per gli interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali”. Sull’atto è richiesto il parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato concesso un contributo straordinario di 800 mila euro al Comune di Fontainemore a titolo di concorso finanziario alle spese relative agli interventi sulle infrastrutture turistiche di interesse regionale. Il contributo consente la realizzazione di un intervento per la valorizzazione della Riserva naturale denominata Mont Mars e del territorio circostante. L’intervento riguarda il recupero a fini turistici dell’edificio situato in prossimità del Lago di Vargno, che sarà adibito a struttura ricettiva intermedia rispetto al Rifugio Laghi della Barma e al Coumarial, con funzione di “Porta della riserva” per l’accoglienza degli escursionisti.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Sono stati approvati gli indirizzi e gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e contestualmente l’assegnazione all’Azienda USL della Valle d’Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente per il 2025 e gli investimenti per il 2026. Il finanziamento reginale è di 297 milioni 538 mila e 693,69 euro.

È stata approvata l’istituzione dell’”Unità centrale di gestione dell’assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa”.

È stato approvato lo schema di accordo di collaborazione tra l’Azienda USL della Valle d’Aosta, la Regione e la Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta per l’attuazione di programmi e azioni di solidarietà sociale in campo odontoiatrico, attraverso reti di collaborazione e co-progettazione finalizzate alla cura e al sostegno delle persone svantaggiate dal punto di vista economico.

Il servizio sperimentale si avvarrà della collaborazione di una pluralità di soggetti, oltre ai soggetti firmatari anche dall’Ordine dei medici odontoiatri della Valle d’Aosta, dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) degli igienisti dentali della Valle d’Aosta e di Enti del Terzo settore.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stata approvata l’offerta formativa di istruzione e formazione professionale-IEFP per l’anno scolastico 2025/2026. L’atto mette a disposizione dei giovani valdostani che concludono nell’anno 2024/2025 il primo ciclo di istruzione, sostenendo l’esame di “terza media”, un’opportunità formativa aggiuntiva rispetto all’offerta dei percorsi quinquennali del secondo ciclo di istruzione, permettendo loro di assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza a percorsi triennali o quadriennali realizzati nel sistema regionale di IeFP. La spesa complessiva è di 4 milioni e 760 mila euro.

È stata approvata l’istituzione di un sistema di governance regionale relativo all’individuazione delle aree e superfici idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, al fine di garantire la cooperazione e il coordinamento tra tutti gli Assessorati regionali competenti e gli Enti locali.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata approvata l’organizzazione di un evento di presentazione agli organi di informazione italiani dell’offerta turistica della Regione per la stagione invernale 2024/2025.

È stata approvata la co-organizzazione di un’esposizione fotografica dal titolo “Ibex. Dal Gran Paradiso (Valle d’Aosta) a simbolo delle alpi”, in programma nel Principato di Monaco dal 29 novembre 2024 al 2 gennaio 2025, a sostegno dell’immagine turistica della Valle d’Aosta.