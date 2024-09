Dalla Giunta: contributo straordinario per il Mont Mars

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente comunica che nella seduta di oggi, lunedì 30 settembre scorso, la Giunta regionale ha approvato la concessione di un contributo straordinario di 800 mila euro al Comune di Fontainemore per la realizzazione di un intervento volto al recupero, a fini turistici, di una struttura situata al lago Vargno, da destinare a Porta della riserva naturale Mont Mars.

L’atto approvato rientra nelle azioni promosse dal Governo regionale per la valorizzazione, a 30 anni dalla loro istituzione, delle riserve naturali presenti sul territorio regionale.

“L’atto permette di proseguire nel percorso di valorizzazione delle Riserve naturali a 30 anni dalla loro istituzione – spiega l’Assessore Davide Sapinet, e prevede la realizzazione di un progetto strategico per la valorizzazione della riserva naturale del Mont Mars, da considerarsi parte caratterizzante il patrimonio ambientale della Valle d’Aosta.

Dopo la costruzione del Rifugio della Barma, ormai diventato una tappa importante nel percorso di visita della riserva naturale, l’amministrazione regionale per il tramite del Comune interviene per concludere il progetto di valorizzazione naturalistica, ambientale ed economica, di tutto il comprensorio. Nel dettaglio l’intervento è volto alla realizzazione della “Porta del Mont Mars”, attraverso la riqualificazione e il restauro di un antico edificio che diventerà punto di accesso all’area naturalistica e di accoglienza dei tanti che attraverso il sentiero che attraverso il comprensorio raggiungono il Santuario di Oropa.”

L’edifico oggetto di restauro risale all’inizio del secolo scorso, al periodo in cui è stata costruita la diga del Vargno. Di proprietà del Comune di Fontainemore, il fabbricato, a pianta rettangolare, costruito in pietra locale e malta, con un tetto in lose, ospitava il guardiano della diga e le officine di manutenzione. Il progetto di recupero prevede la realizzazione di struttura ricettiva, un punto ristoro, che andrà ora ad aumentare l’offerta turistica della zona, migliorando l’accoglienza degli escursionisti in una zona oggi non servita, affiancandosi alle strutture già esistenti, quali il Rifugio della Barma e l’area del Coumarial.

La riserva naturale Mont Mars si estende su gran parte del territorio comunale di Fontainemore, nella valle di Gressoney, e ospita una ricca rete di sentieri che permettono escursioni a diverso grado di difficoltà, verso il colle della Barma, il Colle della Gragliasca e il Mont Mars.

La Porta della riserva sarà realizzata dal Comune che ha previsto la sua ultimazione entro il 2027.