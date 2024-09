Un Incontro Speciale tra Generazioni per la Festa dei Nonni

La giornata è dedicata a celebrare l’importanza dei nonni, figure fondamentali per le famiglie e la società, come ponte tra generazioni, portatori di valori, tradizioni e saggezza.

L’evento nasce dall'incontro di due realtà radicate nel territorio valdostano, unite dall’intento di favorire il dialogo intergenerazionale e offrire agli studenti l’opportunità di confrontarsi con il mondo dei servizi di ristorazione presso il JB Festaz. Per l’occasione, la cucina interna del JB Festaz e gli studenti dell’École Hôtelière creeranno un’atmosfera speciale, trasformando la struttura per anziani in un ristorante. Gli studenti della classe 2°A prepareranno un menu personalizzato che sarà servito con cura e affetto, facendo sentire ogni ospite speciale.

Ruggero Meneghetti, Presidente del JB Festaz, ha sottolineato come la Festa dei Nonni si inserisca perfettamente nella storia dell’istituzione, che da secoli si dedica all’assistenza degli anziani, arricchendo il tessuto sociale della Valle d’Aosta. Meneghetti ha espresso gratitudine alla presidente Bondaz e alla sua equipe per l’organizzazione dell’iniziativa, augurandosi che sia solo la prima di molte altre.

Jeanette Bondaz, Presidente della Fondazione per la formazione turistica, ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa per gli studenti, che non solo sperimentano la cucina e il servizio, ma comprendono anche l’importanza del contatto umano. L’evento rappresenta un simbolico “grazie” ai nonni, custodi delle generazioni passate, per il loro contributo alla società.

Silvana Tamarin, Coordinatrice didattico-educativa, ha evidenziato l’importanza formativa del progetto per i giovani, che possono mettere a frutto le loro competenze culinarie e riscoprire le ricette della tradizione. I professori Cerise Gerard e Lorusso Stefano, docenti di sala e cucina, hanno scelto di coinvolgere una classe 2°, in quanto i ragazzi, ancora molto legati alla figura dei propri nonni, hanno accolto l'iniziativa con entusiasmo.

Il progetto “Adotta un nonno” promuove lo scambio intergenerazionale come strumento per arricchire persone di ogni età, migliorare il tessuto sociale e creare una società più solidale. L'incontro tra esperienza e gioventù rafforza i legami e favorisce l’apprendimento reciproco.