In partenza al Centro per le Famiglie il ciclo di incontri a sostegno della genitorialità

La Cassetta degli Attrezzi per genitori Im-perfetti in

In partenza il prossimo 4 ottobre il percorso organizzato dal Centro per le famiglie nell’ambito del sostegno alla genitorialità in un’ottica di prevenzione per affrontare e comprendere i cambiamenti evolutivi. Rivolto in modo particolare ai papà e alle mamme, è aperto a tutti gli educatori, psicologi e insegnanti interessati.

Il focus è affrontare le diverse fasi della crescita attraverso il confronto e la formazione con professionisti del territorio. I temi su cui il Centro per le famiglie vuole insistere sono variegati e ruotano intorno alla centralità e all’unicità della persona.

Venerdì prossimo si avvia il primo ciclo di incontri dal titolo “CresciAmo(re)” che tratta lo sviluppo dei bambini e delle bambine dagli 0 ai 6 anni, sotto diversi punti di vista.

Il 4 ottobre è Eleonora Azais, terapista della neuro e psicomotricità, ad approfondire il percorso maturativo del bambino da un punto di vista fisico e del movimento. Il 25 ottobre si parla di linguaggio con la logopedista Daniela Nardo. Barbara Bononi e Roberta Frescot, psicologhe, conducono una riflessione sulla regolazione emotiva dei piccoli il 15 novembre. L’evento conclusivo è previsto il 6 dicembre in cui intervengono tutte le professioniste per cucire una sintesi con uno sguardo coeso e congiunto sui bambini che crescono, in una visione unitaria dell’individuo che tiene conto delle differenti sfumature.

Gli incontri si svolgono il venerdì dalle 18.00 alle 20.00. Per partecipare è gradita la prenotazione tramite la mail info@centrofamiglievda.it . E’ possibile prendere parte a una o più serate.

L’attenzione del Centro è rivolta nelle prossime settimane anche agli over 65 per promuovere il benessere personale e relazionale. Dal 7 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 inizia “La memoria – Allena-mente, Attiva-mente”, un programma di training cognitivo, una vera e propria ginnastica mentale mirata a mantenere un buon livello di attività, in termini di agilità e flessibilità, contrastando così il declino cognitivo per continuare ad essere parte propositiva della vita sociale.

Non solo formazione, il Centro per le famiglie è anche il luogo della condivisione e delle ricorrenze. In occasione della festa dei nonni, il pomeriggio di mercoledì 2 ottobre è ricco di appuntamenti. Dalle 16.30 alle 18.30 si alternano momenti di costruzione di giochi per creare un ponte tra passato e presente attraverso l’uso di materiali e il racconto dei passatempi di un tempo. Alle 17.00 Romina Bregoli tiene un laboratorio di danza e movimento per nonni e nipoti (dai 3 ai 5 anni) sulle note de “Il valzer del moscerino”. Per chi ama le parole, Jessica Baldassarri propone un’attività per i più grandi dai 7 ai 14 anni e i loro nonni in cui protagoniste sono le narrazioni inventate a più mani e “a più età”. I laboratori vengono confermati con un minimo di 3 iscrizioni. Per partecipare è necessario iscriversi a info@centrofamiglievda.it

Si ricorda che è sempre attivo lo Spazio Studio il mercoledì pomeriggio: dalle 14.30 alle 16.30 per le scuole Elementari, dalle 16.30 alle 18.30 rivolto alle Medie.

Il Centro per le famiglie è aperto dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 19 e il sabato dalle 09.30 alle 14.00. Tutte le iniziative sono gratuite, è richiesta una quota annuale che comprende l’intero nucleo familiare (genitori, figli e nonni) pari a 25€.