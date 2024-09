Aosta: Marciapiedi come parchi avventura, spine incluse

In una città come Aosta, dove ogni singolo centimetro di marciapiede viene trattato come un bene di lusso, il fatto che le siepi decidano di ribellarsi e prendersi spazio è un chiaro segno che la natura sta finalmente reclamando ciò che è suo. E non parliamo di una protesta silenziosa: le acacie hanno scelto di armarsi fino ai denti (letteralmente) con spine che renderebbero orgoglioso anche un cactus del deserto.

La lettrice che ha scritto per lamentarsi del "marciapiedi di via Grand Eyvia" ha dipinto uno scenario che sembra uscito direttamente da un film d'avventura, ma con un budget molto basso. Immaginatevi: anziani coraggiosi che si avventurano tra rami spinosi come se stessero attraversando una giungla, con ogni passo che potrebbe essere l'ultimo prima di una puntura inaspettata. Indiana Jones? No, signori, questo è il vero coraggio, quello del pensionato che affronta quotidianamente la flora urbana.

La domanda della lettrice, poi, è un capolavoro di logica sottile: "Se le spine delle acacie ci colpiscono... l'USL avrà un 'occhio' di riguardo per noi?" Certo, perché nulla dice "assistenza sanitaria efficiente" come l’idea di medici pronti a rimuovere spine di acacia dai gomiti di cittadini che semplicemente cercavano di comprare il pane. Si immagina già una nuova unità di emergenza: "Pronto soccorso marciapiedi", con personale specializzato in estrazione di spine e pulizia da foglie aggressive.

E poi, chi ha detto che solo i giovani devono fare parkour? Perché camminare su un normale marciapiede, quando puoi rendere ogni passeggiata un’esperienza sportiva estrema? Mica male come idea per attirare turisti: “Aosta, la città dove anche una semplice passeggiata diventa un’avventura mortale!”.

Ma non dimentichiamoci dell’aspetto estetico. In fondo, queste siepi anarchiche stanno solo cercando di abbellire le vie periferiche della città. Chi ha bisogno di ordinati giardini pubblici o fiori ben curati, quando puoi avere una selva di acacie che trasforma ogni tragitto in una sfida alla sopravvivenza? Se c'è una cosa che le piante di Aosta ci stanno insegnando, è che la vita è un’avventura, e ogni angolo di marciapiede può nascondere una sorpresa pungente.

E chissà, forse queste siepi sono solo il primo passo verso un’innovativa campagna cittadina: "Aosta verde, ma pericolosa". I cittadini potranno vantarsi di vivere in una città dove persino la vegetazione ha carattere. O magari le siepi stanno semplicemente lanciando un messaggio ai nostri amministratori: "Se non ci date una potata, ve la facciamo pagare... a colpi di spine!"

In ogni caso, la lettrice ha ragione. Forse è arrivato il momento di armarsi di forbici da potatura e affrontare la giungla urbana. O almeno di convincere il Comune a intervenire prima che qualcuno finisca al pronto soccorso... o peggio, su un sito di prenotazione vacanze alla ricerca di destinazioni con marciapiedi meno ostili.