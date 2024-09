RAFFAELE STATTI DELLA UILTUCS RETTIFICA - Si apprezzano lo sforzo della Società e del Presidente Fratini

In relazione ad un comunicato pubblicato dal nostro giornale "UILTuCS boccia la proposta A.P.S. che definisce il premio iniquo e discriminante per i lavoratori", il sindacato di categoria oggi chiede la pubblicazione di:

Approfondimento Premio di risultato A.P.S.

In riferimento al comunicato della UILTuCS concernente la proposta di premio di risultato avanzata dall’A.P.S. (azienda Pubblici Esercizi), che il C.d.A aveva deliberato un importo di 80.000,00 euro, dopo attenta e approfondita analisi promuove l’azione di Aps pur ritenendo la norma nazionale ancora non in grado di garantire equità tra i lavoratori.

Si apprezzano lo sforzo della Società e del Presidente Fratini nel cercare di applicare il massimo vantaggio per i dipendenti.

Saranno poi le assemblee a definire la proposta definitiva