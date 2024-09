AOSTA: Famiglie e dintorni, al via il ciclo di incontri gratuiti nella Biblioteca del quartiere Dora

Il ciclo di incontri "Famiglie e dintorni" prenderà il via giovedì 26 settembre alle ore 17 presso la Biblioteca comunale del quartiere Dora. Questo progetto, rivolto a genitori e figli, affronta temi centrali nelle dinamiche familiari e mira a promuovere la crescita reciproca.

Primo incontro: Studiare con metodo

Il primo appuntamento, dal titolo "Studiare con metodo", si terrà giovedì 26 settembre. L'incontro è dedicato ai genitori e figli tra gli 11 e i 15 anni, e ha l'obiettivo di condividere strategie per migliorare la gestione dello studio in ambito familiare. Si tratta di un tema molto importante, in quanto "studiare insieme richiede un metodo che non sia solo efficace, ma anche adatto alle dinamiche della famiglia", favorendo così un maggiore equilibrio tra le necessità scolastiche e familiari.

Suono e danzo con Te: incontri musicali per bambini e genitori

Il secondo e il terzo appuntamento, previsti per venerdì 18 e 25 ottobre, si intitolano "Suono e danzo con Te" e si rivolgono a genitori e figli tra i 3 e i 10 anni. Questi incontri sfruttano la musica e il movimento per migliorare la comunicazione familiare. "La musica è un linguaggio universale che può superare molte barriere comunicative", e il movimento favorisce un dialogo non verbale che può essere particolarmente utile nelle relazioni genitore-figlio.

GPS... Genitori in gioco! e GPS... Genitori passo a passo!

Il 31 ottobre sarà la volta di "GPS... Genitori in gioco!", un incontro pensato per genitori di bambini tra 0 e 6 anni, mirato a fornire competenze genitoriali che contribuiscano a creare un clima sereno in famiglia. "Essere genitori richiede strumenti, e la creazione di un ambiente armonioso è fondamentale". A seguire, il 7 novembre, si terrà "GPS... Genitori passo a passo!", che proseguirà l'esplorazione delle sfide genitoriali con consigli su cosa fare e cosa evitare per accompagnare i figli nella crescita.

ABC... Paghetta: educazione finanziaria per i più piccoli

Il 26 novembre si terrà l'incontro "ABC... Paghetta", rivolto a genitori e figli tra i 6 e i 10 anni. Questo appuntamento si concentrerà sull'educazione al risparmio e sulla gestione della paghetta. "L'educazione finanziaria è importante fin dalla giovane età", poiché insegna ai bambini a dare valore al denaro e a gestirlo in modo responsabile.

Depressione Peripartum: prevenzione e supporto

Il ciclo si concluderà il 6 dicembre con l'incontro "Depressione Peripartum", che tratterà i disturbi psichici legati al periodo perinatale. Questo tema mira a informare su come prevenire e trattare precocemente tali disturbi. "Il benessere mentale delle madri è un pilastro fondamentale per l'equilibrio familiare", e una diagnosi tempestiva può fare la differenza.

Tutti gli incontri si terranno dalle ore 17 alle 19 presso la Biblioteca comunale del quartiere Dora, in via Croix Noire 30. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0165-300.315 o inviare una e-mail a biblioteca-q.dora@comune.aosta.it.