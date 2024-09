Conclusione solenne dei pellegrinaggi: La Valle d'Aosta si raccoglie attorno a Maria Immacolata

Quest'anno, come di consueto, la giornata culminerà al Santuario di Maria Immacolata, Regina della Valle d’Aosta, situato ad Aosta in viale Lexert 14, un luogo di raccoglimento e preghiera che ci richiama alla profonda devozione mariana che anima la nostra regione.

Il pomeriggio di quest’anno sarà reso ancora più significativo grazie a un momento di forte impatto per il nostro Quartiere Cogne e per la comunità intera. Come comunità parrocchiale, insieme alla Comunità dei Missionari Oblati di Maria Immacolata, abbiamo la gioia di annunciare che il prolungamento di via G. Elter fino a via St. Martin de Corléans sarà ufficialmente intitolato a Maria Immacolata Regina della Valle d’Aosta. Questo gesto è un segno di profonda devozione e un tributo a Maria, che accompagna il cammino della nostra comunità con la sua intercessione e protezione.

Per l'occasione, il programma della giornata sarà il seguente: l’appuntamento è fissato per le ore 15.30 presso l’area pedonale, in prossimità della rotonda parallela alla nuova strada. Da qui partirà una processione che ci condurrà verso il Santuario, in un clima di raccoglimento e preghiera. Alle ore 16.00 ci sarà la recita del Santo Rosario all’interno del Santuario, seguita dalla Solenne Celebrazione Eucaristica alle ore 16.30. Dopo la Messa, tutti i partecipanti saranno invitati a condividere un momento conviviale con un rinfresco, occasione preziosa per rafforzare i legami di comunità e amicizia.

Questo evento, nato dall'iniziativa della nostra comunità parrocchiale e dei Missionari Oblati di Maria Immacolata, è preparato nello spirito della Costituzione 10 della Congregazione, che ci ricorda come Maria Immacolata sia non solo patrona della Congregazione stessa, ma anche modello di fede e devozione per tutti i credenti. Maria, che ha accolto Cristo per donarlo al mondo, rappresenta la speranza di salvezza per l’umanità intera. Gli Oblati riconoscono in Lei la Madre che li accompagna nelle loro missioni, condividendo con loro sia le gioie sia le sofferenze del loro servizio.

Tutti noi siamo invitati a partecipare a questo evento con spirito di preghiera e gratitudine, per onorare Maria Immacolata e rinnovare il nostro impegno di fede. Che questo momento sia un’occasione per riscoprire la bellezza della nostra tradizione religiosa e per rafforzare il legame con la Madre di Dio, guida sicura nel nostro cammino di vita.