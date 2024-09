AOSTA: PUBBLICATO L’ELENCO DEI BENEFICIARI DELLA CARTA SOLIDALE ACQUISTI “DEDICATA A TE” RESIDENTI NEL COMUNE

Nella sezione “Politiche sociali” del sito web dell’Ente, direttamente raggiungibile all’indirizzo https://www.comune.aosta.it/servizi/politiche-sociali/carta-solidalededicata-a-te, è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari per il 2024 della Carta solidale “Dedicata a te”, una carta di pagamento elettronica concessa in modo automatico e senza necessità di presentare domanda a famiglie in possesso di determinati requisiti per acquisti di beni alimentari da effettuare nei supermercati o negozi convenzionati.

I beneficiari, informati tramite lettera dal Comune, potranno ritirare presso qualsiasi Ufficio postale la “Carta solidale acquisti 2024”, nominativa e prepagata, sulla quale è caricato l’importo di 500 euro per l’acquisto di beni di prima necessità, come previsto dal decreto interministeriale del 4 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2024, recante “Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’art. 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022 n. 197”.

La Carta viene rilasciata da Poste Italiane, è nominativa, potrà essere usata fino al 28 febbraio 2025 e rientra tra gli aiuti previsti dalla Legge di Bilancio 2024. Se i cittadini che hanno diritto al beneficio non effettueranno almeno un acquisto con la Carta entro il 16 dicembre 2024, la stessa verrà bloccata.

Per effettuarne il ritiro sarà necessario presentare la comunicazione ricevuta dal Comune che, oltre alle istruzioni per entrarne in possesso, contiene l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario con il codice della carta assegnata.

Per il Comune di Aosta sono state erogate 374 carte solidali ad altrettanti nuclei famigliari con almeno tre componenti in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del decreto: iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (anagrafe comunale) nel Comune di Aosta; titolarità di una certificazione ISEE in corso di validità con indicatore non superiore a 15 mila euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei già percettori di Reddito di Cittadinanza, Reddito di inclusione, qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di Assicurazione Sociale per l’Impiego - NASPI e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL, Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni-CIG e qualsiasi differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Chi fosse già in possesso della carta per aver usufruito del beneficio nel 2023, potrà riutilizzarla qualora fosse nuovamente beneficiario. Sulla stessa carta verrà accreditato esclusivamente l’importo relativo al beneficio 2024 se il nucleo familiare risulterà essere nuovamente beneficiario della misura.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web dell’INPS all’indirizzo www.inps.it.