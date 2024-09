Giornata informativa sui microprogetti Alcotra Italia-Francia

Questa giornata, aperta agli stakeholder del territorio valdostano e savoiardo, permetterà non solo di conoscere le caratteristiche specifiche dei microprogetti, ma soprattutto offrirà la possibilità di conoscere e incontrare potenziali partner per esplorare nuove opportunità di collaborazione transfrontaliera.

La mattina, dalle 9.30 alle 12.30 prevede la presentazione generale del Programma ALCOTRA e dei microprogetti, approfondendo buone pratiche per la costruzione di un progetto di cooperazione transfrontaliera. Il pomeriggio è dedicato a workshop tematici e agli incontri tra i partner francesi e italiani per individuare percorsi di azione comune.

I microprogetti, una novità del Programma Interreg Italia-Francia ALCOTRA 2021-2027, sono progetti di dimensioni ridotte comprese tra 25.000 e 75.000 euro, che beneficiano di procedure di candidatura e gestione semplificate. Questa tipologia progettuale mira a incoraggiare la cooperazione transfrontaliera mobilitando nuovi attori pubblici e privati. I soggetti ammissibili devono avere il requisito principale di essere organismi dotati di personalità giuridica (ad esempio PMI, enti di formazione, cooperative, associazioni, istituzioni scolastiche, enti locali, ecc.)

Il secondo bando, che sarà aperto prossimamente, si concentrerà sui seguenti obiettivi:

“Istruzione, formazione e bilinguismo: Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza”

“Cultura e turismo: Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale”

I progetti presentati saranno valutati sulla base dei criteri di ammissibilità definiti dal Programma ALCOTRA e selezionati in base alle risorse disponibili.

“I microprogetti sono stati voluti dal Comitato di sorveglianza Alcotra, di cui faccio parte in rappresentanza della Regione, per sostenere le relazioni tra gli attori del territorio italo-francese per progetti che coinvolgono più direttamente i cittadini e che offrono l'opportunità di lavorare insieme su piccola scala su temi prioritari, di costruire nuove reti di collaborazione e di scambiare buone pratiche – sostiene l’Assessore Luciano Caveri – mi auguro che, pur nel disagio di recarsi a Albertville per via del traforo del Monte Bianco attualmente chiuso, sia l'occasione di contribuire allo sviluppo della cooperazione franco-italiana e che diventi un punto di partenza di un percorso virtuoso anche per gli attori valdostani.”

Iscrizioni on-line, con posti limitati, a questo link: https://www.eventbrite.com/e/<wbr></wbr>cooperation-france-italie-<wbr></wbr>alcotra-journee-decouverte-<wbr></wbr>des-microprojets-tickets-<wbr></wbr>1015978758817

La giornata è organizzata grazie alla collaborazione tra la Regione – Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, la Regione Auvergne-Rhône-Alpes e il Dipartimento della Savoia.